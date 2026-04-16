La réforme des allocations de chômage suscite des inquiétudes : des milliers de personnes privées de soutien, un transfert vers l'aide sociale et un impact disproportionné sur les seniors

En janvier 2026, une réforme des allocations de chômage a entraîné la perte de soutien pour près de 17 700 personnes. Les chômeurs de longue durée et les jeunes diplômés sont particulièrement touchés, avec un faible taux de retour à l'emploi. Une partie significative se tourne vers le revenu d'intégration sociale, déplaçant la charge vers les communes. Les seniors de plus de 50 ans, majoritairement en Wallonie, sont les plus affectés par cette mesure.

En janvier 2026, une onde de choc a traversé le paysage social belge, suite à la mise en application d'une réforme substantielle des allocations de chômage et d'insertion. Les chiffres bruts révèlent qu'à peine deux mois après son entrée en vigueur, 17 662 personnes se sont retrouvées privées du soutien financier qu'elles percevaient jusqu'alors. Ces données, bien que constituant une photographie instantanée et ne préjugeant pas des vagues futures qu'engendrera cette mesure, constituent un signal d'alarme indéniable quant à ses conséquences immédiates.

La population touchée se scinde en deux groupes quasi équivalents. D'un côté, une moitié concerne des chômeurs de longue durée, dont certains bataillent contre le sans-emploi depuis plus de deux décennies. Leur dépendance vis-à-vis des allocations était souvent profonde, rendant leur situation particulièrement précaire face à une suppression brutale du revenu. De l'autre côté, la seconde moitié est composée de jeunes sortant tout juste de leurs études. La promesse d'une transition fluide vers le marché du travail se trouve ainsi brutalement remise en question pour cette nouvelle génération, confrontée dès le départ à un obstacle financier majeur.

La première interrogation qui vient à l'esprit est naturellement celle de la réinsertion professionnelle. L'objectif affiché d'une telle réforme est généralement de stimuler le retour à l'emploi. Or, les résultats immédiats semblent loin d'atteindre cette ambition. À peine une personne sur dix parmi celles ayant perdu leurs allocations aurait retrouvé un emploi. Ce taux de réinsertion, qui peut sembler alarmant, est néanmoins nuancé par Daniel Boulot, porte-parole de l'ONEM. Il souligne que les projections initiales étaient en adéquation avec les chiffres observés outre-Rhin, et que malgré une proportionnalité qui peut paraître plus faible, une augmentation significative du nombre de personnes ayant retrouvé un travail est malgré tout constatée. Cette amélioration, si elle est réelle, doit cependant être mise en perspective avec le nombre total de personnes affectées et l'ampleur de leur besoin de soutien. La période post-réforme est loin d'être un simple ajustement mineur pour de nombreuses familles.

Au-delà du taux de retour à l'emploi, un phénomène majeur se dessine : un transfert massif des personnes concernées vers d'autres dispositifs d'aide sociale. Le revenu d'intégration sociale, géré par les Centres Publics d'Action Sociale (CPAS), semble devenir le principal refuge pour ceux qui ont perdu leurs allocations. Près de 38% des individus affectés par la réforme se sont tournés vers cette aide, ce qui représente une augmentation considérable de leur charge pour les communes. Autrement dit, la responsabilité financière se déplace du niveau fédéral vers le niveau communal, créant potentiellement de nouvelles tensions et des défis budgétaires pour les pouvoirs locaux.

Parallèlement à ce glissement vers l'aide sociale, une tendance inquiétante émerge : une forte hausse des incapacités de travail parmi les profils les plus vulnérables. Ceci est particulièrement marqué chez les personnes sans-emploi depuis plus de vingt ans. Ces bénéficiaires, déjà fragilisés par une longue période d'inactivité, sont désormais deux fois plus susceptibles de se retrouver en situation de maladie qu'à retrouver un emploi. Cette observation soulève des questions sur les véritables causes de ces incapacités : sont-elles une conséquence directe du stress et de la précarité induits par la perte des allocations, ou bien un moyen pour certains de maintenir un filet de sécurité face à un marché du travail qui leur est devenu inaccessible ? Daniel Boulot, tout en reconnaissant ces tendances, tente de rassurer en affirmant qu'il ne s'agit pas d'un « raz de marée ». Il suggère que les CPAS pourraient avoir un autre point de vue sur la situation, tout en réaffirmant qu'une proportion très importante de personnes a bel et bien trouvé un emploi, même si les chiffres globaux peuvent sembler préoccupants à première vue. La complexité de la situation appelle à une analyse approfondie des parcours individuels et des dynamiques sociales à l'œuvre.

Enfin, la réforme semble avoir un impact particulièrement disproportionné sur une catégorie spécifique de la population : les travailleurs âgés. Les personnes de plus de 50 ans constituent un écrasant pourcentage des individus touchés par la perte de leurs allocations, représentant près de 90% de ce groupe. Cette statistique est d'autant plus alarmante lorsqu'on la recoupe avec la répartition géographique. Six sur dix de ces seniors affectés vivent en Wallonie, une région déjà économiquement fragilisée et particulièrement touchée par les pertes d'allocations. Cette concentration géographique suggère que les effets de la réforme sont amplifiés dans certaines zones, exacerbant les inégalités territoriales déjà existantes. La perte de revenu pour cette tranche d'âge, souvent confrontée à des difficultés accrues de réinsertion professionnelle en raison de l'âge, mais aussi parfois de la stigmatisation, peut avoir des conséquences dévastatrices sur leur avenir financier et leur bien-être. Il est essentiel de comprendre les mécanismes qui conduisent à cette surreprésentation des plus de 50 ans parmi les perdants de cette réforme. S'agit-il d'une remise en cause des droits acquis, d'une inadéquation des dispositifs de formation et de reconversion pour cette catégorie, ou d'une combinaison de facteurs ? L'analyse de ces chiffres interpelle sur la nécessité d'une politique sociale plus inclusive et protectrice, particulièrement envers les groupes les plus vulnérables, afin d'éviter que les réformes, même bien intentionnées, ne creusent davantage les fossés sociaux et ne laissent sur le bord du chemin ceux qui en ont le plus besoin. L'évaluation de cette réforme ne fait que commencer, et ses répercussions à plus long terme restent à être pleinement comprises





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