La réforme des pensions : un chantier phare de la coalition Arizona

La réforme des pensions est un chantier phare de la coalition Arizona. Elle vise à renforcer le lien entre travail et retraite, en introduisant un malus pension pour les personnes qui n'ont pas travaillé au moins 156 jours par an pendant au moins 35 ans, et un bonus pension pour les personnes qui travaillent au-delà de l'âge légal de la retraite.

La réforme des pensions est l'un des chantiers phares de la coalition Arizona. Elle vise à renforcer le lien entre travail et retraite : les personnes qui travaillent plus longtemps devraient percevoir une pension plus élevée.

De plus, selon le ministre de tutelle Jan Jambon, cette réforme est essentielle pour garantir la viabilité financière du système. La réforme remanie en profondeur ce système. La mesure la plus forte est l'introduction d'un malus pension à l'encontre des personnes qui n'ont pas travaillé au moins 156 jours par an pendant au moins 35 ans. Cinq jours de flexibilité sont toutefois tolérés sur l'ensemble de la carrière, pour éviter de tomber juste en dessous du minimum certaines années.

Les congés de maternité, les congés pour aidants proches, les arrêts maladie et le chômage temporaire restent considérés comme des périodes assimilées. À l'inverse, un bonus pension est prévu pour les personnes qui travailleraient au-delà de l'âge légal de la retraite. Toute personne née en 1973, ou après, qui poursuit sa carrière après ce seuil légal verra sa pension augmenter de 5% par année supplémentaire travaillée.

Toutefois, ce bonus ne sera applicable qu'après 35 ans de travail effectif avec au moins 156 jours par an. Le chômage, les emplois de fin de carrière et les arrêts maladie de longue durée ne seront pas assimilés. Le relèvement progressif de l'âge de départ à la pension pour les militaires et les conducteurs de train. Les femmes désavantagées par la réforme des pensions : 'Je ne peux pas faire de législation qui ne s'applique qu'aux femmes', déclare Georges-Louis Bouchez.

Pour les fonctionnaires, le calcul de la pension ne se basera plus sur les 10 dernières années de leur carrière. Le calcul sera progressivement étendu sur l'ensemble de la carrière, soit 45 ans. Le mécanisme de péréquation, qui permet aux fonctionnaires retraités de voir leurs pensions augmenter lorsque les salaires des fonctionnaires en activité progressent, sera supprimé. Une nouvelle forme de pension anticipée est introduite dès 60 ans pour les personnes qui ont effectivement travaillé pendant 42 ans.

Le PTB a d'ores et déjà annoncé son intention de coordonner un recours devant la Cour constitutionnelle. Dans un communiqué envoyé peu après le vote parlementaire, le syndicat socialiste FGTB a fait part de la même intention portée en front commun. Les représentants des travailleurs et travailleuses jugent la nouvelle loi. Ce recours sera introduit à l'automne 2026 et un arrêt est attendu pour la mi-2028, selon la FGTB





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