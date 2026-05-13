La région de Hainaut est la plus rapide dans le traitement des malades de longue durée, selon une étude accusée de dissimulation

L'article de Het Laatste Nieuws expose les résultats d'une étude qui a révélé que la région de Hainaut est la plus rapide dans le traitement des malades de longue durée, en Flandre comme en Wallonie. L'étude a été menée par les mutuels et l'INAMI, mais a été accusée de dissimulation par le quotidien flamand. L'article interroge la question de la transparence et du contrôle démocratique en matière de santé et de travail. Il soulève également la question de la pauvreté des données disponibles pour comprendre les trajectoires des patients et les politiques publiques. L'objectif est de mettre en place un système de contrôle efficace et solide, en créant un marché du travail suffisamment inclusif pour permettre aux malades de longue durée de trouver un emploi et de le maintenir en bonne santé.

Le dernier article de Het Laatste Nieuws expose les résultats d'une étude qui a révélé que la région de Hainaut est la plus rapide dans le traitement des malades de longue durée , en Flandre comme en Wallonie.

L'étude a été menée par les mutuels et l'INAMI, mais a été accusée de dissimulation par le quotidien flamand. L'article interroge la question de la transparence et du contrôle démocratique en matière de santé et de travail. Il soulève également la question de la pauvreté des données disponibles pour comprendre les trajectoires des patients et les politiques publiques.

L'objectif est de mettre en place un système de contrôle efficace et solide, en créant un marché du travail suffisamment inclusif pour permettre aux malades de longue durée de trouver un emploi et de le maintenir en bonne santé





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