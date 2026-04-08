La 'Reine de la Kétamine' et la Mort de Matthew Perry : Les Révélations Choc

Jasveen Sangha, surnommée la 'Reine de la kétamine', risque une lourde peine de prison après avoir plaidé coupable dans l'affaire de la mort de Matthew Perry. L'enquête révèle des détails troublants sur ses activités et met en lumière les dangers de la dépendance.

Surnommée la 'Reine de la kétamine ' dans certains cercles hollywoodiens, Jasveen Sangha , une Américano-Britannique de 42 ans, se trouvait face à un avenir incertain, menacée d'une peine pouvant aller jusqu'à 65 ans de prison. L'an passé, elle avait plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation graves, notamment de distribution de kétamine ayant entraîné la mort d'autrui.

Ce plaidoyer de culpabilité, un aveu face à la justice, a eu pour effet d'éviter à Sangha un procès devant un jury, une épreuve potentiellement longue et médiatisée. En contrepartie, les procureurs ont consenti à abandonner d'autres accusations qui pesaient contre elle, un geste qui pourrait potentiellement alléger sa sentence. Mme Sangha est en détention provisoire depuis le mois d'août 2024, attendant le verdict final et le prononcé de sa peine. L'affaire a défrayé la chronique en raison de son lien avec la mort tragique de l'acteur Matthew Perry, connu pour son rôle emblématique de Chandler Bing dans la série télévisée 'Friends'. La tragédie de Perry a mis en lumière les dangers de la dépendance et l'utilisation illégale de substances contrôlées, y compris la kétamine, un anesthésique souvent détourné à des fins récréatives.\L'enquête sur la mort de Matthew Perry a révélé des détails troublants sur les circonstances ayant mené à son décès. L'acteur, âgé de 54 ans, avait publiquement abordé ses problèmes d'addiction et s'était engagé dans un processus de guérison, incluant des séances de thérapie supervisées utilisant la kétamine pour traiter la dépression. Cependant, selon les investigations, Perry était retombé dans l'addiction à l'automne 2023, peu de temps avant sa mort. Jasveen Sangha, qui menait une vie de jet-setteuse très exposée et dont le nom circulait dans les milieux huppés d'Hollywood, a joué un rôle central dans cette tragédie. Elle aurait vendu des dizaines de doses de kétamine à l'acteur, contribuant ainsi à son addiction et, en fin de compte, à son décès. La perquisition menée au domicile de Sangha a confirmé la gravité de ses activités illégales. Les enquêteurs y ont découvert un arsenal de substances illicites, dont 80 flacons de kétamine, témoignant de l'ampleur du trafic. De plus, de la méthamphétamine et de la cocaïne ont également été retrouvées, suggérant une implication dans un réseau plus large de distribution de drogues. Cette découverte a aggravé la situation juridique de Sangha, ajoutant des charges supplémentaires à celles déjà retenues contre elle. L'enquête continue, et la justice cherche à établir l'étendue des activités criminelles de la 'Reine de la kétamine' et de ses éventuels complices.\Les révélations sur les liens entre Jasveen Sangha et Matthew Perry ont provoqué une onde de choc à Hollywood et au-delà. La mort de Perry, survenue en octobre 2023 alors qu'il a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi, avait déjà suscité une immense tristesse et une vague d'hommages de la part de ses fans et de ses collègues. L'enquête, et en particulier l'implication de Sangha, ont jeté une lumière crue sur les dangers de la dépendance aux substances, même celles prescrites à des fins médicales. La kétamine, bien qu'utilisée légalement dans certains traitements, peut être extrêmement dangereuse lorsqu'elle est consommée de manière récréative ou en dehors de tout cadre médical. Cette affaire soulève également des questions importantes sur la responsabilité des individus dans la lutte contre l'addiction et le trafic de drogues. Elle met en évidence les conséquences dévastatrices de la consommation de substances contrôlées et la nécessité d'une vigilance accrue de la part des autorités et du public. Le procès à venir de Jasveen Sangha sera scruté de près, car il pourrait servir de précédent et mettre en lumière les failles du système de lutte contre la drogue à Hollywood





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