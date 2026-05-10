La reine Mathilde prend la direction des missions économiques belges avec un voyage stratégique en Turquie

La reine Mathilde succède à la princesse Astrid pour diriger les missions économiques de la Belgique, débutant par un déplacement majeur en Turquie visant à renforcer les liens commerciaux et diplomatiques.

La Maison royale de Belgique entame une nouvelle phase dans sa stratégie de représentation économique internationale. La reine Mathilde a été officiellement désignée pour reprendre le flambeau des missions économiques belges, un rôle crucial précédemment occupé par la princesse Astrid.

Cette transition fait suite à la demande formulée par la princesse Astrid en novembre dernier, adressée au roi Philippe, afin d'être déchargée de ses fonctions. Depuis 2013, la princesse Astrid avait piloté avec brio ces initiatives, menant pas moins de vingt-quatre missions à travers le globe pour promouvoir le savoir-faire belge.

Toutefois, des préoccupations liées à sa santé l'ont contrainte à s'éloigner de ces activités exigeantes. Cette réorganisation est transitoire, car il est prévu que la princesse Elisabeth, une fois ses études supérieures achevées, reprenne cette responsabilité régalienne. Pour la souveraine, ce retour sur le terrain économique n'est pas une première aventure. En 2012, elle avait déjà participé à un déplacement similaire en Turquie, accompagnant alors le prince Philippe.

Cette expérience passée lui confère une légitimité et une compréhension des enjeux spécifiques à ce partenaire stratégique. Le choix de la Turquie comme première destination majeure souligne l'importance géopolitique et commerciale de ce pays, véritable pont entre l'Europe et l'Asie. Dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes, la Belgique souhaite consolider un partenariat durable et stable.

Sur le plan macroéconomique, la Turquie représente un cas d'étude fascinant : elle a enregistré l'une des croissances les plus robustes parmi les nations de l'OCDE au cours des deux dernières décennies, malgré une inflation record qui pèse sur son économie depuis 2022. Pour Bruxelles, Ankara demeure un partenaire incontournable.

Les statistiques sont parlantes : l'année dernière, la Turquie s'est classée au quinzième rang des fournisseurs mondiaux de la Belgique, tandis que le royaume belge figure au vingtième rang des clients turcs en termes de marchandises. L'analyse des flux commerciaux révèle une spécialisation marquée. La Belgique exporte principalement des produits chimiques de haute technologie, des polymères plastiques et des machines industrielles sophistiquées.

En retour, elle importe massivement des équipements de transport, des métaux essentiels et divers types de machinerie, illustrant une interdépendance industrielle forte. L'envergure de cette mission se reflète dans la composition de la délégation qui accompagne la reine. Ce voyage ne se limite pas à une visite protocolaire, mais constitue une véritable offensive diplomatique et commerciale.

Outre la présence de plus de deux cents chefs d'entreprise et représentants du secteur privé, le cortège royal comprend des figures clés du gouvernement belge. On note la participation du ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, ainsi que du ministre de la Défense et du Commerce extérieur, Theo Francken. Le poids des régions est également représenté par Boris Dilliès, ministre-président de la Région bruxelloise, Matthias Diependaele, ministre-président flamand, et Pierre-Yves Jeholet, ministre wallon de l'Économie.

Cette représentativité institutionnelle vise à montrer une Belgique unie et déterminée à ouvrir des marchés. Bien que la reine Mathilde ne puisse participer qu'aux trois premières journées du séjour en raison de contraintes d'agenda, son impact sera déterminant. Le programme est dense et stratégique, incluant un entretien formel avec le président Recep Tayyip Erdoğan, ainsi que des visites sur site dans des entreprises locales. Au-delà des rencontres bilatérales, la mission s'articule autour de thématiques d'avenir.

Des conférences spécialisées seront organisées pour aborder des enjeux critiques tels que la transition énergétique, un domaine où la Belgique possède une expertise reconnue, ainsi que les secteurs de la défense et des assurances. L'objectif est de créer un écosystème de réseautage où les entreprises belges peuvent identifier des opportunités de croissance et signer des contrats à long terme.

En mettant l'accent sur la durabilité et l'innovation, la Belgique espère non seulement augmenter son volume d'échanges, mais aussi renforcer sa position d'allié fiable dans une région où la stabilité économique est primordiale. Ce déploiement royal témoigne de la volonté de l'État belge d'utiliser son soft power pour soutenir le tissu économique national, des PME aux grands groupes industriels, en s'assurant que les relations diplomatiques servent de levier direct à la prospérité économique





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