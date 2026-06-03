La renaissance de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku a marqué son premier but de la saison en 96e minute contre la Croatie, dans un match amical à Rijeka. C'est un moment de joie pour le joueur et pour les supporters belges, qui ont suivi avec intérêt ce match.

Lukaku retrouve son bonheur en Croatie , après une saison difficile en Belgique . Le buteur belge a marqué son premier but de la saison en 96e minute contre la Croatie , dans un match amical à Rijeka.

Cette saison a été la pire de sa carrière, avec seulement 64 minutes de jeu en tout. Mais le coach Rudi Garcia a cru en lui et lui a donné l'occasion de retrouver le plaisir du jeu. Lukaku a profité de cette chance et a marqué un but décisif pour les Diables. C'est un moment de joie pour le joueur et pour les supporters belges, qui ont suivi avec intérêt ce match.

Lukaku a eu beaucoup de mal à retrouver son bonheur en Belgique, mais il a finalement réussi à marquer un but. C'est un premier pas vers la renaissance pour le buteur belge





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Romelu Lukaku Belgique Croatie Buteur Renaissance Match Amical

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Avec ou sans Romelu Lukaku ? Voici le onze probable des Diables Rouges contre la CroatieLa Belgique dispute mardi en Croatie le premier de ses deux matchs de préparation à la Coupe du monde de football. Le sélectionneur des Diables Rouges s’attend à un gros test contre « l’une des meilleures équipes d’Europe ». Avec quelle onze au coup d’envoi ? On fait le point.

Read more »

Diables Rouges : enjeux du match amical contre la CroatieLe sélectionneur des Diables Rouges s'attend à un gros test contre 'l'une des meilleures équipes d'Europe'. Avec quelle onze au coup d'envoi ? On fait le point.

Read more »

Les Diables Rouges se préparent pour la Croatie : Lukaku en pleine formeL'équipe belge de football se concentre sur son prochain match contre la Croatie. L'entraîneur Rudi Garcia est surpris par la condition et la motivation de Romelu Lukaku. Les joueurs évoquent la cohésion du groupe et leur détermination à bien figurer.

Read more »

Romelu Lukaku retrouve le chemin des filets avec la Belgique après une saison difficileL'attaquant belge Romelu Lukaku a marqué son 90e but en sélection lors du match face au pays de Galles le 9 juin 2025, une performance qui arrive après une saison compliquée marquée par des blessures et un manque de temps de jeu à Naples. Malgré une occasion manquée en fin de match, son but en prolongation a permis à la Belgique de prendre l'avantage et d'aborder la Coupe du monde avec confiance.

Read more »