La renaissance du fleuve Mapocho et autres nouvelles de la semaine

La semaine dernière a été marquée par une renaissance incroyable, un vote symbolique, un duo inspirant, une nouveauté pour plus d'égalité et une collaboration inédite.

La semaine dernière a été marquée par une renaissance incroyable, un vote symbolique , un duo inspirant, une nouveauté pour plus d'égalité et une collaboration inédite.

Le fleuve Mapocho à Santiago, au Chili, a connu une transformation spectaculaire. En 2010, il recevait 97% des eaux usées de la ville, ce qui a eu des conséquences graves sur l'environnement et l'économie du pays. Mais grâce à des investissements importants dans le traitement des eaux, le fleuve a pu être restauré et la production de gaz pour les centrales et d'engrais pour l'agriculture a pu être mise en place. C'est une victoire pour l'environnement et même pour l'économie du Chili





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