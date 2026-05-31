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La renaissance du fleuve Mapocho et autres nouvelles de la semaine

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La renaissance du fleuve Mapocho et autres nouvelles de la semaine
Fleuve MapochoRenaissanceVote Symbolique
📆31/05/2026 07:09:00
📰RTBFinfo
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La semaine dernière a été marquée par une renaissance incroyable, un vote symbolique, un duo inspirant, une nouveauté pour plus d'égalité et une collaboration inédite.

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Le fleuve Mapocho à Santiago, au Chili, a connu une transformation spectaculaire. En 2010, il recevait 97% des eaux usées de la ville, ce qui a eu des conséquences graves sur l'environnement et l'économie du pays. Mais grâce à des investissements importants dans le traitement des eaux, le fleuve a pu être restauré et la production de gaz pour les centrales et d'engrais pour l'agriculture a pu être mise en place. C'est une victoire pour l'environnement et même pour l'économie du Chili

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