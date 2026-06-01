Les documents déclassifiés révèlent que Mandelson a refusé de transmettre ses messages WhatsApp personnels au gouvernement et a assuré à l'époque le ministre des Affaires étrangères que le gouvernement ne regretterait jamais sa nomination.

La révélation de nouveaux documents sur l' ambassadeur britannique Peter Mandelson enflamme la controverse autour de sa nomination. Des documents déclassifiés révèlent que Mandelson a refusé de transmettre ses messages WhatsApp personnels au gouvernement.

Il a également assuré à l'époque le ministre des Affaires étrangères que le gouvernement ne regretterait jamais sa nomination. Mandelson a été nommé ambassadeur en 2025 et a été limogé quelques mois plus tard en raison de ses liens avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Il a été arrêté plus tôt cette année pour avoir supposément transmis des documents sensibles à Epstein alors qu'il était ministre.

Les documents déclassifiés révèlent que le Premier ministre Keir Starmer avait été averti de ces liens entre Mandelson et Epstein. Les nouvelles révélations pourraient compromettre davantage le gouvernement





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