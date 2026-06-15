La confrontation entre la Belgique et l'Égypte est un exemple parfait de la manière dont le football est lié à la politique et à l'histoire de la nation. Derrière l'équipe égyptienne se cache une histoire profondément ancrée dans le colonialisme, la révolution et la volonté de survie politique.

La Rode Duivels joueront aujourd'hui leur premier match de Coupe du monde contre l' Égypte . Cette confrontation entre la Belgique et l' Égypte est, en théorie, un duel sportif, mais derrière l'équipe égyptienne se cache une histoire profondément ancrée dans le colonialisme, la révolution et la volonté de survie politique.

Dans presque aucun autre pays, le terrain de football est aussi étroitement lié à l'histoire de la nation. La Rode Duivels joueront aujourd'hui leur premier match de Coupe du monde contre l'Égypte, un pays où le football est profondément enraciné dans la politique, l'histoire coloniale et la lutte sociale.

Le football a été introduit en Égypte par les soldats britanniques comme un instrument de pouvoir colonial, mais il est rapidement devenu un symbole de résistance nationale - avec des clubs comme Al-Ahly comme des icônes de cette lutte. Aujourd'hui, le régime du président Al-Sisi utilise le football comme un écran de fumée politique au milieu d'une grave crise économique avec une inflation de 13,4 à 14,9 pour cent, tandis que le joueur Mohamed Salah est un symbole d'espoir pour des millions d'Égyptiens





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