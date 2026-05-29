La Roumanie ferme le consulat russe de Constanța après le crash d'un drone sur un immeuble

Un drone russe s'est écrasé sur un immeuble résidentiel près de la frontière ukrainienne, blessant légèrement deux personnes. La Roumanie dénonce une escalade et expulse le consul général russe, fermant le consulat de Constanța. L'OTAN exprime sa solidarité.

La Roumanie a annoncé la fermeture du consulat général russe de Constanța après la chute d'un drone russe sur un immeuble résidentiel près de la frontière avec l'Ukraine.

Cet incident, survenu dans la nuit, a fait deux blessés légers et marque une escalade significative dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le drone s'est écrasé sur un bâtiment d'habitation situé au sud de Galați, une ville roumaine à environ quinze kilomètres de la frontière. L'impact a déclenché un important incendie et provoqué l'évacuation des résidents.

Selon les autorités roumaines, c'est la première fois qu'un drone russe atteint une zone urbaine densément peuplée en Roumanie depuis le début du conflit. Des témoins rapportent une explosion violente et un flash lumineux, suivis du déploiement des secours. L'appartement directement touché a subi des dommages importants et ses deux occupants ont été hospitalized pour des blessures légères. Face à cette situation, le président roumain Nicușor Dan a convoqué une réunion d'urgence du Conseil suprême de défense.

Il a déclaré que la Russie, en menant une guerre d'agression contre l'Ukraine depuis plus de quatre ans, porte l'entière responsabilité de cet incident. En conséquence, le consul général de Russie a été déclaré persona non grata et le consulat de Constanța a été fermé. Cette mesure vise à protester contre la violation de l'espace aérien roumain et la menace pour les civils. Les réactions internationales ont été rapides.

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a exprimé la solidarité absolue de l'Alliance envers la Roumanie. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a condamné une nouvelle attaque agressive de la Russie contre un pays européen et allié de l'OTAN, soulignant une volonté d'escalade de Moscou. Plusieurs pays européens ont apporté leur soutien à Bucarest.

Par ailleurs, le gouvernement roumain a demandé à l'OTAN d'accélérer l'acquisition de systèmes de défense aérienne pour mieux se protéger contre les drones





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