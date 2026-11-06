La RTBF abandonne l'image de la canne pour les seniors

La RTBF modifie sa grille d'illustrations pour les plus de 65 ans, remplaçant les clichés de fragilité par une pastille inclusive suite aux remarques des téléspectateurs.

La radiodiffusion publique belge RTBF a annoncé la suppression systématique des illustrations stigmatisantes représentant les seniors, en réponse directe aux critiques formulées par son audience concernant la représentation des personnes de plus de 65 ans. Cette décision marque un changement de posture majeur pour l'entité médiatique, qui reconnaît que l'âge avancé ne se réduit plus à des clichés de dépendance ou de fragilité physique dans sa communication quotidienne.

Le constat d'une illustration réductrice

Bertrand Massart, infographiste de renom travaillant régulièrement pour l'information de la RTBF, a mené un audit interne des banques d'images disponibles. L'exercice de recherche d'une illustration correspondant à la tranche d'âge des plus de 65 ans a révélé une réalité saisissante et préoccupante. Les images les moins stigmatisantes proposées se limitaient à une dame voûtée avec une canne, tandis que les autres options incluaient systématiquement des personnes en chaise roulante, avec une tribune, ou simplement des silhouettes aux cheveux blancs et portant des lunettes.

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Ce constat met en lumière la limite inhérente au pictogramme : il doit transmettre une idée instantanément. Or, cette simplification visuelle conduit inévitablement à une réduction de l'individu à une caractéristique négative permanente. Bertrand Massart souligne que ces images perpétuent des stéréotypes nocifs, rappelant d'ailleurs ceux observés dans le livre " Au fond du couloir à gauche ". Là encore, les femmes étaient systématiquement illustrées avec des robes pour signaler les toilettes féminines, tandis que les professions techniques comme grutier ou architecte étaient majoritairement attribuées à des hommes.

La diversité comme norme professionnelle

À 65 ans, il est indéniable que la majorité des personnes restent actives professionnellement et socialement. De nombreux téléspectateurs et téléspectatrices ont fait part de leur incommodité face à cette représentation inexacte de la réalité sociologique contemporaine. La RTBF confirme avoir entièrement entendu ce message, qui a été immédiatement transmis à l'ensemble des infographistes détachés sur l'actualité au sein de l'organisation.

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Ce service de graphisme ne se limite pas aux simples icônes. Six personnes composent quotidiennement des animations, des illustrations et des graphiques complexes pour les journaux télévisés, les articles web et les publications sur les réseaux sociaux de RTBF Info. Elles habillent également les écrans des plateaux de télévision, mettant en images des données abstraites ou des concepts sociétaux. Ce travail s'effectue souvent dans l'urgence, à la demande directe des journalistes, des éditeurs ou des réalisateurs qui doivent illustrer l'information en temps réel.

Une nouvelle directive inclusive

Face à cette prise de conscience collective et interne, la RTBF a décidé d'adopter une approche plus nuancée et représentative. Pour illustrer désormais cette catégorie démographique spécifique, l'équipe graphique privilégiera l'utilisation d'une pastille textuelle " 65 + ". Cette solution, bien que moins imagée visuellement que les anciennes illustrations, offre une bien meilleure inclusivité.

En abandonnant l'image de la canne ou du fauteuil roulant pour des fins symboliques générales, la RTBF évite de catégoriser l'ensemble d'une génération selon ses limites physiques potentielles. Cette mesure corrective vise à respecter la diversité des situations des seniors, qui ne sont ni systématiquement dépendants, ni nécessairement en besoin d'aide extérieure pour exercer leurs droits citoyens et leurs activités quotidiennes.

Impact durable sur la communication

Cette évolution des pratiques graphiques de la RTBF constitue un signal fort pour l'industrie audiovisuelle francophone. En reconnaissant explicitement que " avoir 65 ans ne signifie évidemment pas être une personne fragile, dépendante ou avoir besoin d'une canne ", l'institution valide la nécessité de rompre avec les codes visuels obsolètes. Cette décision répond aux attentes d'une audience exigeante, qui réclame une représentativité fidèle à la composition réelle de la société moderne.

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Les infographistes de la RTBF devront désormais ajuster leurs recherches et leurs créations pour intégrer cette nouvelle contrainte qualitative. L'objectif est de favoriser une vision positive et dynamique du vieillissement, sans pour autant occulter les réalités médicales spécifiques qui peuvent exister pour certains individus. Cette directive s'appliquera à tous les supports futurs, garantissant une image respectueuse et moderne de la communauté des seniors dans le paysage médiatique belge.