La Russie menace d'une escalade dans ses attaques sur l'Ukraine après une frappe ukrainienne qui a tué 21 personnes dans un lycée en territoire occupé. Les États-Unis sont prêts à se poser en médiateur dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

La Russie menace d'une escalade dans ses attaques sur l' Ukraine après une frappe ukrainienne qui a tué 21 personnes dans un lycée en territoire occupé.

La diplomatie russe a appelé les ressortissants étrangers vivant à Kiev à quitter la capitale ukrainienne avant de nouveaux bombardements. Les États-Unis sont prêts à se poser en médiateur dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré le secrétaire d'État Marco Rubio. Les États-Unis sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter la fin de cette guerre.

La Russie a lancé une offensive massive contre Kiev, ce qui a entraîné une réaction de la part des États-Unis. Les États-Unis sont prêts à aider l'Ukraine à se défendre contre les attaques russes. La situation est tendue et les deux pays sont prêts à se défendre. Les États-Unis sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider l'Ukraine.

La situation est critique et les deux pays sont prêts à se défendre. La Russie a lancé une offensive massive contre Kiev, ce qui a entraîné une réaction de la part des États-Unis. Les États-Unis sont prêts à aider l'Ukraine à se défendre contre les attaques russes. La situation est tendue et les deux pays sont prêts à se défendre.

Les États-Unis sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider l'Ukraine. La situation est critique et les deux pays sont prêts à se défendre





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