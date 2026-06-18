La Russie menace de lancer une contre-offensive massive contre l'Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergej Lavrov, a déclaré que Moscou exécuterait une mission du président Vladimir Poetin en effectuant de grandes attaques contre les objectifs de l'armée ukrainienne.

La Russie menace de lancer une contre-offensive massive. Selon le ministre des Affaires étrangères russe, Sergej Lavrov, Moscou exécutera une mission du président Vladimir Poetin en effectuant de grandes attaques contre les objectifs de l'armée ukrainienne.

Lavrov a souligné que la réponse verbale aux actions récentes de Kyiv ne suffit pas et que la Russie doit donc réagir militairement. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est actuellement en Belgique pour une réunion européenne, mais il effectuera également une visite au premier ministre belge, Bart De Wever, en raison de la promesse de livraison de chasseurs-bombardiers F-16. La première promesse claire de la Belgique de livrer des F-16 à l'Ukraine date du 11 octobre 2023.

À cette époque, le ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a déclaré que la Belgique pourrait transférer des F-16 à l'Ukraine à partir de 2025, une fois que suffisamment de nouveaux F-35 seraient entrés en service. Dans l'émission





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Russie Ukraine Contre-Offensive Attaque Chasseurs-Bombardiers F-16

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