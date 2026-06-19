La Sûreté de l'État victime d'une cyberattaque via des failles dans le logiciel Ivanti EPMM

Des pirates informatiques ont exploité des vulnérabilités critiques du logiciel de gestion des appareils mobiles d'Ivanti utilisé par la Sûreté de l'État belge, accédant à des données de téléphonie et de courriel sans toutefois atteindre le réseau interne classifié.

Les alertes publiées par la société américaine de cybersécurité Ivanti depuis mai 2025 sont rédigées dans un jargon technique. Elles signalent aux clients la découverte d'une série de vulnérabilités affectant un de ses produits, dont le niveau de gravité varie de "moyen" à "critique".

Comme d'autres institutions à travers le monde, la Sûreté de l'État a recours aux services d'Ivanti. Elle utilise son logiciel Endpoint Manager Mobile (EPMM) pour sécuriser les appareils mobiles de ses agents et piloter les droits d'accès au système. En inspectant son infrastructure informatique au cours des derniers mois, la Sûreté a constaté que des cyberpirates avaient exploité les failles du logiciel pour accéder aux données de téléphonie et de courrier électronique des GSM de fonction.

Ils se sont faufilés jusqu'au point de stockage des informations. Les données de personnes contactées par des membres de la Sûreté via ces GSM pourraient également avoir été touchées. Avec quelles conséquences ? La Sûreté de l'État n'a pas souhaité répondre aux questions posées par la RTBF.

Conçu pour aider les équipes de sécurité à mesurer l'impact des vulnérabilités détectées, le logiciel liste les données potentiellement accessibles aux cybercriminels : nom de famille, prénom, numéro d'appel, adresse électronique, identifiant du téléphone, position GPS de l'appareil, … Alors que les services de renseignement font de la discrétion l'un des fondements de leur action, l'exposition de telles informations suscite des inquiétudes. L'analyse de ces données pourrait permettre à un service étranger ou à un groupe hostile d'affiner sa connaissance du service belge de renseignement, de ses effectifs et de son organisation.

Toutefois, selon nos informations, les hackers n'ont jamais atteint le réseau interne du service de renseignement où s'échangent les données confidentielles et (très) secrètes. Autrement dit, les informations les plus sensibles pour la protection du pays, transmises via des canaux à la sécurité renforcée, sont restées hors d'atteinte des pirates informatiques. Les officiers et agents du renseignement sont par ailleurs conscious au risque de l'utilisation du téléphone et des courriels.

À titre d'exemple, aucun contact n'est entrepris avec des sources humaines à partir d'une adresse pouvant être reliée au service. Plusieurs sources soulignent que la Sûreté de l'État a pris des mesures à la suite de ces incidents. Aucune n'a souhaité préciser la nature des actions engagées. Dans son avertissement lié aux failles dans Ivanti EPMM, le centre pour la cybersécurité (CCB) recommande, entre autres, d'apporter des corrections sur tous les appareils et de modifier l'ensemble des mots de passe.

Que des activités d'exploitation de certaines failles d'Ivanti EPMM ont été détectées à partir du 15 mai 2025. Les cybercriminels ont ciblé des secteurs critiques tels que les services publics, les télécommunications, l'aéronautique, la finance et la sécurité, en Europe notamment. Certains sites d'actualité technologiques et des entreprises de sécurité lient l'exploitation des failles Ivanti au groupe UNC5221, un groupe d'espionnage soupçonné d'être lié à la Chine.

Ce même acteur était cité l'année dernière, lorsque la RTBF… À ce stade, il n'apparaît toutefois pas possible d'attribuer l'intrusion dont a été victime la Sûreté de l'État à un acteur précis. L'inconnue subsiste également quant au(x) destinataire(s) et à l'usage des données éventuellement volées. Contacté afin de savoir s'il avait ouvert une enquête, le parquet fédéral n'a pas répondu à nos sollicitations.

Le Comité R (Comité de contrôle des services de renseignement et de sécurité) indique ne pas souhaiter faire de commentaire. Ce n'est pas la première fois que la Sûreté de l'État est victime de pirates informatiques. Entre février 2021 et mai 2023, un groupe de hackers chinois s'était emparé d'environ 10% des courriels entrants ou sortants via le serveur externe de la Sûreté, avait révélé le quotidien Le Soir.

Les pirates s'étaient immiscés dans la faille d'un logiciel de sécurité de l'entreprise Barracuda. Les données classifiées du service belge de renseignement, échangées sur un serveur interne, n'avaient pas été compromises.

Toutefois, d'après Le Soir, des données personnelles, comme des documents d'identité, pourraient à l'époque avoir été volées





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