La sculpture de Halinka Jakubowska reste à Liège, la ville refuse le rachat

Le Collège communal de Liège refuse de financer le retour de la sculpture de Halinka Jakubowska sur la place Saint-Lambert. L'œuvre restera au Sart-Tilman.

La sculpture-fontaine créée par Halinka Jakubowska ne retournera pas sur la place Saint-Lambert à Liège. Le Collège communal a officiellement refusé la demande de l'artiste dans une lettre datée du 28 août, privilégiant des contraintes budgétaires strictes pour la réfection de l'espace public. Cette décision marque la fin provisoire des négociations concernant le retour de l'œuvre emblématique dans le centre historique.

Déroulement du projet et contexte actuel

L'installation artistique, représentant deux grands rochers autour desquels tournaient autrefois les bus, avait été retirée des lieux en février 2022. Ce retrait s'inscrivait dans le cadre des travaux majeurs liés au nouveau réseau de tramway de la ville. La sculpture-fontaine a alors été stockée provisoirement au bord d'une route située au Sart-Tilman.

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Ce site d'entreposage place l'œuvre en face de la célèbre sculpture La Mort de l'Automobile de Fernand Flausch. L'intention initiale incluait la raccordement de la fontaine à un réseau d'eau fonctionnel pour assurer sa mise en valeur. Cependant, le stockage est devenu une situation de fait qui perdure depuis plus d'un an et demi.

Réactions de la sculptrice et détails financiers

Halinka Jakubowska a exprimé sa profonde déception face à ce refus municipal. Elle précise que le principal obstacle réside dans les arguments financiers avancés par la Ville de Liège. L'artiste indique avoir entendu clairement que la somme de 200.000 euros est jugée nécessaire pour ramener l'installation sur la place Saint-Lambert.

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La sculptrice soulève toutefois un point crucial concernant la transparence de cette évaluation. Elle explique que son équipe n'a pas reçu le détail exact du calcul justifiant ce montant élevé. Sans ces informations précises, il est difficile pour l'artiste de contester ou d'ajuster la proposition financière formulée par les autorités locales.

Malgré ce blocage, Halinka Jakubowska maintient sa volonté de trouver une solution créative. Elle déclare être prête à faire preuve d'imagination pour adapter le projet et le rendre réalisable. Son objectif reste de voir le projet se concrétiser, quitte à modifier certaines conditions techniques ou logistiques pour alléger le coût global.

Perspectives et statut juridique du dépôt

La situation juridique de l'œuvre au Sart-Tilman est complexe mais stable pour l'instant. Bien que l'échéance initiale du prêt ou du dépôt temporaire soit dépassée, le Musée en plein air ne remet pas en cause la légalité de la présence de la sculpture sur ce terrain. Cette absence de revendication de restitution crée un statu quo favorable au maintien de l'œuvre sur place.

L'artiste qualifie cette situation d'" provisoire " dans ses communications récentes. Ce terme indique qu'elle considère le retour à la place Saint-Lambert comme une possibilité future, tant que la Ville de Liège n'aura pas trouvé les 200.000 euros requis. En attendant cette somme potentielle, la sculpture semble donc devoir rester définitivement au Sart-Tilman.

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Cette affaire met en lumière les tensions entre la valorisation du patrimoine artistique contemporain et les réalités budgétaires des collectivités locales. Le refus de la Ville de Liège montre la priorité donnée aux autres postes de dépenses, laissant l'œuvre de Halinka Jakubowska en attente d'une solution qui pourrait prendre encore plusieurs mois à se concrétiser.