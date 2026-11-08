La série Breendonk ravive la mémoire du camp de la mort belge

La nouvelle fiction VRT de Kevin Janssens explore l'horreur du Fort de Breendonk, lieu de détention nazie où 3600 personnes furent emprisonnées et torturées entre 1940 et 1944.

La nouvelle série fictive intitulée Breendonk, diffusée ce soir sur la chaîne VRT1, remet au premier plan l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire militaire belge. Cette production vise à éveiller la conscience publique concernant le fonctionnement et les conséquences du Fort de Breendonk durant l'occupation nazie.

Les chiffres précis du massacre entre 1940 et 1944

Entre septembre 1940 et août 1944, les forces nazies ont emprisonné environ 3 600 individus dans ce site stratégique. Parmi ces détenus, on retrouvait une diversité de profils incluant des résistants, des communistes, des juifs, des étudiants, des politiciens, des syndicalistes et des suspects jugés dangereux par l'occupant.

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Les nationalités des prisonniers étaient très variées, représentant environ 20 pays différents. Le sort de ces personnes fut tragique, car la moitié de l'ensemble des geôliers ne survécut pas à la guerre mondiale. Trente-et-un détenus perdirent la vie directement au sein même des murs du fort, soit par exécution sommaire, soit suite aux tortures infligées.

Une structure édifiée pour la guerre puis transformée en enfer

La construction originale du fort a débuté entre 1909 et 1914 dans le cadre de la ceinture défensive protégeant la ville d'Anvers. Durant la Première Guerre mondiale, le site fut bombardé par les troupes allemandes. Après la guerre, sa fonction changea radicalement lorsqu'il fut repris par les Allemands pour servir de camp de détention et de transit.

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Le régime y était caractérisé par une violence institutionnelle extrême. Officiellement, Breendonk était la seule zone en Belgique et dans le nord de la France où la torture était autorisée pour les interrogatoires renforcés. Les gardiens SS utilisaient des moyens brutaux pour obtenir des aveux, comme des crochets à viande suspendus, des coins de bois, des presse-à-orteils et des tisons de fer rougis.

La capacité d'accueil simultanée ne dépassait jamais 660 personnes. Cette surpopulation relative garantissait que chaque détenu restait sous surveillance constante. Les survivants et leurs familles décrivent trois objectifs principaux : affamer les prisonniers, les forcer à un travail épuisant et les battre fréquemment sans justification valable.

La prise de conscience d'un réalisateur et d'une actrice

Kevin Janssens, à la fois acteur et réalisateur de cette série, souligne que plus de 70 000 véhicules passent quotidiennement devant le site sans que les conducteurs ne sachent l'histoire qui s'y est déroulée. Il a déclaré avoir demandé l'autorisation chaque matin, à l'endroit de l'exécution, au pied du mur des victimes, pour incarner son rôle avec le respect dû.

L'actrice Anne-Laure Vandeputte, qui joue le rôle de la résistante Elisabeth, admet n'avoir connu que très peu de choses sur ce camp avant le tournage. Elle n'avait pas appris cette partie de l'histoire à l'école, une lacune éducative partagée par beaucoup de citoyens belges contemporains.

Cependant, le nom de Breendonk fait désormais partie des objectifs minimaux du programme du premier ordre. Cette intégration scolaire vise à compenser le silence passéd et à informer la nouvelle génération sur les mécanismes de la collaboration et de la persécution nazie en Belgique.

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Témoignages et analyse historique contemporaine

An Lemmens, une guide fraîchement diplômée du fort, insiste sur l'importance cruciale de la mémoire historique. Elle explique qu'il est impossible de bâtir un avenir meilleur sans comprendre les événements passés, soulignant que des chambres de torture existent encore ailleurs dans le monde aujourd'hui.

Koen Aerts, professeur d'histoire à l'Université de Gand et collaborateur du documentaire De hel van Breendonk, rappelle que la réputation lugubre de ce lieu était déjà établie pendant le conflit lui-même. Les détenus y étaient déshumanisés dès leur arrivée, réduits à de simples numéros et privés de leur identité.

Les témoignages recueillis auprès des survivants décrivent des conditions de vie inhumaines, incluant le travail forcé consistant à creuser du sable pour camoufler le fort, une alimentation fortement rationnée et des coups répétés. Beaucoup de ces prisonniers furent ensuite déportés vers des camps de concentration en Allemagne, en Autriche et en Pologne.

La comparaison avec d'autres camps comme Auschwitz révèle que la pression psychologique et physique à Breendonk était particulièrement intense en raison du ratio élevé de gardiens par rapport aux détenus. Cette densité de surveillance créait un climat de terreur arbitraire permanent.

La série Breendonk entend donc combler ce vide mémoriel en racontant l'expérience humaine vécue sous la domination nazie. Elle sert de rappel constant que l'oubli est dangereux et que la connaissance de l'histoire reste un impératif civique essentiel pour la société actuelle.