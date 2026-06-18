La série 'Proud' : un coming-of-age dans un pays où les droits LGBTQ+ sont limités

La série 'Proud' suit la vie de Filip, un jeune homme homosexuel qui doit grandir et devenir responsable après la mort de sa sœur. La série explore les thèmes de la famille, de la responsabilité et de l'amour, tout en étant subtile et nuancée.

La série ' Proud ' est une histoire de coming-of-age qui se déroule dans un pays où les droits des personnes LGBTQ+ sont limités. Le scénario suit la vie de Filip, un jeune homme homosexuel qui aime les fêtes, la liberté et les relations superficielles.

Mais son mode de vie est brusquement interrompu lorsqu'il devient responsable de sa nièce après la mort de sa sœur. Ce scénario serait déjà compliqué dans de nombreux pays, mais en Pologne, où les personnes LGBTQ+ ne peuvent pas adopter légalement, il est explosif. Le créateur de la série a choisi de ne pas faire de la morale, mais plutôt de raconter une histoire sur un jeune homme égoïste qui doit grandir





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Proud Coming-Of-Age LGBTQ+ Famille Responsabilité Amour

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Canada annonce de nouvelles sanctions contre la flotte fantôme russeLe Premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui une série de sanctions visant plus de 160 entités, personnes et navires liés à la flotte fantôme russe, utilisée pour contourner les sanctions et financer la guerre en Ukraine. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du soutien continu du Canada à l'Ukraine, incluant une aide militaire de 2,8 milliards de dollars et la formation de soldats ukrainiens.

Read more »

Ruben Amorim nommé entraîneur de l'AC MilanSans club depuis son éviction de Manchester United, Ruben Amorim prend les commandes de l'AC Milan, un club historique de Serie A. L'entraîneur portugais, qui a remporté un triplé avec le Sporting Portugal, entend relever le défi milanais avec fierté et enthousiasme.

Read more »

Débat sur les mains courantes, la garde à vue des mineurs et les nouvelles technologies de surveillanceLes mains courantes judiciaires, leur usage accru et les questions éthiques soulevées. La réforme de la garde à vue des mineurs et l'expérimentation de la vidéosurveillance intelligente à Schaerbeek divisent. Le barreau s'alarme d'un projet de loi restreignant le droit de manifester. Hausse des classements sans suite et affaire des écoutes téléphoniques judiciaires en suspens.

Read more »

Tournage d'une série dans une rue de Lille : la recherche de décors, un métier de dénicheurL'équipe de tournage d'une série investit la rue des Alliés, transformant un salon de beauté en décor. Une chargée de repérage explique sa méthode pour trouver des lieux adaptés, allant du porte-à-porte à la recherche de commerces spécifiques. Les propriétaires, parfois méfiants, peuvent aussi se montrer enthousiastes, comme Bénédicte, qui a accueilli l'équipe chez elle, découvrant l'envers du décor.

Read more »