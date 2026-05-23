La Sierra Leone signe un accord controversé bilatéral avec les États-Unis pour accueillir des expulsés

La Sierra Leone a signé un accord controversé bilatéral avec les États-Unis, acceptant d'accueillir jusqu'à 300 personnes expulsées par an, mais uniquement les ressortissants doivent être originaires de l'espace CEDEAO (Sénégal, Ghana, Guinée, Nigeria...). Cela fait partie de nos relations bilatérales avec les États-Unis pour les aider dans leur politique migratoire. L'avenir des personnes accueillies reste incertain.

La Sierra Leone vient de signer un accord controversé bilatéral avec les États-Unis, acceptant d'accueillir jusqu'à 300 personnes expulsées par an, qu'elles soient sierra-léonaises ou non, mais uniquement les ressortissants doivent être originaires de l'espace CEDEAO ( Sénégal , Ghana , Guinée , Nigeria ...

). Cela fait partie de nos relations bilatérales avec les États-Unis pour les aider dans leur politique migratoire. L'avenir des personnes accueillies reste incertain.

Cependant, derrière cette rhétorique sécuritaire se cache un mécanisme sans précédent et controversé qui est l'externalisation des frontières américaines vers le continent africain, par le biais d'incitations financières et de pressions diplomatiques. Si Donald Trump présente ces déportations comme une victoire pour la sécurité nationale, l'analyse de Serge Jaumain, professeur d'histoire contemporaine à l'ULB et expert des États-Unis, invite à la nuance.

En coulisses, la Maison Blanche a mis en place une véritable industrie autour de l'externalisation de son contrôle des frontières. Selon les données d'ONG et de groupes de surveillance, près d'une douzaine de pays africains sont concernés, dont le Congo, le Cameroun, le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan du Sud, l'Équateur, l'Eswatini, entre autres. L'objectif affiché de renvoyer des millions de migrants, souvent évoqué durant la campagne, se heurte à la réalité juridique.

Trump flirte avec la lenteur de la justice américaine. Une fois les personnes renvoyées, les recours juridiques, même gagnés par la suite, perdent leur sens. La transaction est le mot qui résume cette méthode. Le président des États-Unis fait preuve de diplomatie transactionnelle en ciblant un certain nombre de pays africains plus pauvres qui étaient intéressés par le fait de recevoir une contribution américaine, parfois même en argent liquide dans le cadre d'accords plus ou moins secrets.

Selon un rapport de la commission des relations étrangères du Sénat américain publié en février 2026, Washington a versé plus de 32 millions de dollars de fonds publics à seulement cinq pays - dont le Rwanda, l'Eswatini et la Guinée équatoriale - pour financer ces accords. Diverses recherches ont permis de rassembler des données révélatrices comme : L'Eswatini a reçu 5,1 millions de dollars dans le cadre d'un accord d'un an axé sur la gestion des frontières.

La Guinée équatoriale a également reçu 7,5 millions de dollars provenant des fonds d'aide aux réfugiés du Département d'État. La Guinée équatoriale a accepté d'accueillir des personnes expulsées en échange d'une levée temporaire des sanctions visant son vice-président. Le Ghana, menacé de restrictions, a coopéré afin d'obtenir la suppression des obstacles en matière de visas pour ses propres citoyens.

La RDC a signé un accord en décembre 2025, accordant aux États-Unis un accès privilégié au cobalt, au lithium et au cuivre, des minéraux essentiels dont le marché est actuellement dominé par la Chine, qui en détient 80%. La transaction est un registre stratégique. La transaction viole les droits humains. Des milliers de demandeurs d'asile originaires, d'Asie et d'autres pays africains se retrouvent soudainement bloqués dans des pays africains avec lesquels ils n'ont aucun lien linguistique, familial ou culturel.

Les personnes expulsées arrivent souvent menottées après des vols de plus de 24 heures, sans savoir où elles sont envoyées. Malgré cela, le gouvernement ignore cette décision, invoquant une loi obsolète datant de la guerre, l'Alien Enemies Act, et qualifiant les migrants d'envahisseurs et d'aliens. Les violations des traités internationaux, à commencer par le principe de non-refoulement, sont dénoncées de graves.

L'enquête met en lumière un phénomène systémique de 'refoulement en chaîne' : une fois les migrants déposés par les avions américains, les gouvernements africains s'empressent de s'en débarrasser





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