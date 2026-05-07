La souche des Andes, un hantavirus dangereux mais peu contagieux

La souche des Andes est un hantavirus particulièrement mortel, capable de se transmettre d’humain à humain, mais sa propagation reste limitée. Principalement présente en Argentine et au Chili, cette souche attaque les poumons et a un taux de mortalité élevé. L’OMS rassure : il ne s’agit pas d’une nouvelle épidémie mondiale.

La souche des Andes est le seul hantavirus capable de se transmettre d’humain à humain avec un taux de mortalité élevé. Cette souche attaque principalement les poumons, pouvant provoquer une insuffisance respiratoire.

Les formes européennes des hantavirus sont davantage hémorragiques. Selon Manuel Schibler, responsable du laboratoire de virologie aux Hôpitaux Universitaires de Genève, cette souche, avec le syndrome pulmonaire qu’elle peut provoquer, a un taux de mortalité estimé entre 30 et 50 %, ce qui est très élevé pour une maladie virale. La souche des Andes se développe principalement en Argentine et au Chili.

Comme les autres hantavirus, elle se transmet à l’homme par contact avec un environnement contaminé par des excréments de rongeurs. Cependant, cette souche peut-elle arriver en Europe ? Nicolas Dauby, infectiologue au CHU Saint-Pierre, explique que même si le virus des Andes arrivait en Europe, il n’y aurait pas de manière de se propager dans l’environnement, car les espèces de rongeurs ne sont pas les mêmes qu’en Amérique du Sud.

La transmission interhumaine du hantavirus des Andes existe, mais reste très rare, avec des conditions particulières à réunir. Il faut un contact très rapproché, comme être dans la même pièce pendant longtemps, ce qui a été observé lors d’une croisière. Lors de sa conférence de presse, l’Organisation mondiale de la santé a rassuré en indiquant qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle épidémie mondiale comme pour le Covid-19 il y a six ans.

Maria Van Kerkhove, directrice de la préparation et de la prévention des épidémies à l’OMS, a souligné que le virus ne se propage pas de la même manière que le coronavirus. Il s’agit d’une transmission liée à des contacts étroits, mais la plupart des hantavirus ne se transmettent pas du tout entre les humains. En Belgique, on dénombre une dizaine de cas de hantavirus sous sa forme européenne chaque année. Aucun vaccin ni traitement antiviral n’est disponible à ce stade





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