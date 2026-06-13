La manière dont la violence est normalisée et routinisée dans la société iranienne, et les conséquences de cette approche sur la société et les individus.

Je me souviens d'avoir grandi à Shiraz dans une famille qui a recomposé ses liens et sa vie quotidienne autour de la prison où ma mère était détenue.

Cette expérience m'a profondément marqué et m'a fait comprendre la manière dont la violence peut être normalisée et routinisée. La torture était exercée à très large échelle et les jeunes gens étaient arrêtés simplement parce qu'ils possédaient des journaux qui appartenaient à des groupes d'opposition. Le gouvernement a utilisé la terreur et l'incertitude pour maintenir le contrôle sur la société, et les opposants politiques étaient considérés comme responsables de la violence qui s'abattait sur la société.

Ce discours idéologique a été utilisé pour justifier l'oppression et l'isolement des opposants. La société iranienne a accepté le statu quo de la République islamique pendant des années, et cela a eu des effets à très grande échelle, sur des dizaines de millions de personnes. L'espace public est extrêmement contrôlé, avec des manifestations pro-guerre et pro-régime qui se déroulent tous les jours, tous les soirs, et les rues sont fermées pour que ces manifestations puissent avoir lieu.

L'espace public est saturé d'images et de sons qui sont extrêmement blessants pour les Iraniens, et qui rappellent les massacres de janvier, dont on n'a pas encore fini de dénombrer les morts. La souffrance du peuple iranien est la variable d'ajustement de cette guerre, et la promesse de porter secours au peuple iranien de la part des États-Unis est du cynisme, c'est plus qu'un mensonge





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