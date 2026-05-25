La présidence américaine, menée par Donald Trump, applique une stratégie de 'pression maximale' pour forcer un changement de régime à Cuba. La stratégie consiste à bloquer l'approvisionnement en pétrole, ce qui entraîne une pénurie de carburant et de nourriture. La population cubaine souffre de cette situation.

La stratégie de ' pression maximale ' de la présidence américaine, menée par Donald Trump depuis plus de 4 mois, vise à forcer un changement de régime à Cuba , un objectif qui a échoué à 11 de ses prédécesseurs.

La stratégie consiste à bloquer l'approvisionnement en pétrole, ce qui entraîne une pénurie de carburant. Parallèlement, le gouvernement américain utilise une rhétorique agressive et une accusation juridique pour mettre la classe politique cubaine sous pression. La crainte d'un scénario similaire à celui de la Vénézuéla grandit.

Cependant, c'est principalement la population cubaine qui souffre de cette situation. La chaîne de télévision VRT NWS est actuellement présente à Cuba pour rapporter sur les conséquences humanitaires de la blocus américain. Comment la population cubaine parvient-elle à faire face aux nombreux coupures de courant et à la pénurie de carburant et de nourriture ? Les reportages seront diffusés cette semaine dans le journal VRT NWS, dans le programme Terzake et dans l'application de VRT NWS.

Cuba plonge de plus en plus profondément dans une crise humanitaire. Cette crise n'est pas un hasard, mais le résultat d'une stratégie géopolitique délibérée de la présidence Trump. Depuis le début de l'année, le gouvernement américain applique un blocus pétrolier contre l'île, ce qui rend l'alimentation en énergie quasi impossible. Les soldats cubains qui ont tué des civils sont toujours en liberté.

Depuis le début de l'année, la livraison cruciale de pétrole de la part de la Vénézuéla, qui maintenait les centrales électriques cubaines en fonction, est complètement arrêtée. Les plans précis de Trump pour Cuba restent obscurs. Mais il est clair que le président et son gouvernement souhaitent éliminer le régime communiste, même si cela implique l'usage de la force.

'Je suis convaincu que je aurai l'honneur de prendre Cuba d'une manière ou d'une autre. Cela serait une grande honneur', a déclaré Trump en mars.

'Que je le libère ou que je l'occupe. Je pense que je peux faire ce que je veux, si je peux être honnête. C'est un pays très affaibli.

' Même la semaine dernière, le président a fait allusion à un changement de régime forcé par les États-Unis. 'Cuba est un pays échoué. Je veux les aider, de manière humanitaire. Les autres présidents ont regardé cette affaire pendant 50, 60 ans sans rien faire.

Il semble que je serai celui qui fera quelque chose. Je veux le faire. Nous voulons rouvrir le pays, afin que les Cubains-Américains puissent y retourner pour aider.

' Le ministre des Affaires étrangères de Trump, Marco Rubio, avec des racines cubaines, maintient la pression sur Cuba. Rubio continue à qualifier Cuba d'une 'menace pour la sécurité nationale' des États-Unis et souligne que Trump a le droit et le devoir de protéger son pays contre toute menace. Selon Rubio, une solution diplomatique reste notre préférence, mais il a ajouté que la chance d'une solution pacifique n'est pas grande.

Qualifier Cuba d'une 'menace exceptionnelle' pour la sécurité nationale des États-Unis s'inscrit dans la logique de la doctrine 'Donroe', la variante moderne de la doctrine du 19e siècle. Washington veut de nouveau être la puissance dominante sur la moitié occidentale de la planète et ne tolère plus les liens étroits de Cuba avec la Chine, la Russie et l'Iran. En même temps, des négociations auraient lieu entre les représentants des gouvernements américain et cubain.

Depuis des mois, des rumeurs circulent selon lesquelles les États-Unis négocient avec Raúl Guillermo Rodríguez Castro, le petit-fils de Raúl Castro. Depuis la mort de Fidel Castro en 2016, son frère aîné, Raúl, âgé de presque 95 ans, est toujours considéré comme le plus puissant homme de Cuba. Raul Castro (à droite), le président cubain Miguel Diaz-Canal (au deuxième plan à gauche) et Raúl Guillermo Rodríguez Castro (avec le blazer bleu).

En même temps, des négociations auraient lieu entre les représentants des gouvernements américain et cubain. Depuis des mois, des rumeurs circulent selon lesquels les États-Unis négocient avec Raúl Guillermo Rodríguez Castro, le petit-fils de Raúl Castro. Depuis la mort de Fidel Castro en 2016, son frère aîné, Raúl, âgé de presque 95 ans, est toujours considéré comme le plus puissant homme de Cuba.

L'opinion est que le ministère américain de la Justice a officiellement accusé la même Raúl Castro, le grand-père, et non le petit-fils, de donner l'ordre de tirer sur les avions de 'Frères à la Résurrection', une organisation cubano-américaine de Miami, en 1996, il y a 30 ans. Castro aurait ordonné de faire tomber les trois avions dans l'espace aérien international. Deux appareils sont tombés, les quatre occupants - dont trois Américains - sont morts.

Cuba parle de 'fausses informations' et invoque la légitime défense, car les avions avaient déjà plusieurs fois pénétré l'espace aérien cubain. Pour Cuba, 'Frères à la Résurrection' était une organisation terroriste, dirigée par un vétéran de l'échec de l'invasion de la Baie des Cochons en 1961, lorsqu'un groupe de mercenaires de Miami avait tenté de renverser le régime de Fidel Castro. Le président cubain Miguel Díaz-Canel doit partir le plus vite possible, selon Trump.

Ex-président Raúl Castro a été accusé de faits qui se sont produits 30 ans plus tôt





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cuba Donald Trump Pression Maximale Changement De Régime Pénurie De Carburant Nourriture

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump, Donald Trump Junior, Asim Munir, et les négociations avec l'IranLe président américain Donald Trump a annoncé modifier son agenda pour des affaires d'État, en raison des négociations avec l'Iran. Il n'assistera pas au mariage de son fils aîné Don Jr, tandis que le chef de l'armée pakistanaise Asim Munir est en route pour Téhéran. Les discussions entre les deux pays se poursuivent en coulisses, mais aucune décision n'est prise concernant de nouvelles frappes contre l'Iran.

Read more »

Congo déja un mois à Trump, le défi est un match contre la Danemark en BelgiqueLe président de la Maison Blanche a indiqué ce vendredi que le Congo doit maintenir l’intégrité de leur bulle pendant 21 jours avant de pouvoir venir à Houston le 11 juin, afin de participer à la Coupe du monde à quelques semaines du signalement. La Belgique, également sur le point de disputer la Coupe, doit se placer à l’isolement dès ce vendredi, avec des réunions prévues pour monitorer la situation, tant pendant le match que dans les semaines suivantes. Malgré un voyage sans cas d’Ebola jusqu’à Kinshasa, où les joueurs de l’équipe des Léopards ne jouent pas dans le pays, les autorités et le SPF santé travaillent ensemble pour maintenir la compétition en dépit de l’ampleur de l’épidémie en RDC. Les joueurs recevront des messages pour informer sur les symptômes et les risques d’Ebola. Les mesures à prendre s’adressent également à tous les participants, en renforçant les protocoles sanitaires.

Read more »

Des navires chinois beyond 100 en vue de la conférence entre Trump et XiA source of the Taiwan security has reported that China has sent over 100 warships to the vicinity of the Trump-Xi summit of China, which China claims to Taiwan as one of its provinces, with its goal to unify the island with the mainland. However, it hasn't been achieved since 1949's civil war. China is prioritizing a peaceful resolution for the Taiwan issue while having the military option in reserve.

Read more »

Donald Trump ne veut pas « se précipiter » pour trouver un accord avec l’Iran : « Le temps joue en notre faveur »Le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis maintiendront le blocus sur l’Iran tant qu’aucun accord n’aura été signé pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Read more »