L'équipe nationale suisse doit composer avec une zone boisée infestée de serpents venimeux située à côté de son camp d'entraînement à San Diego, ce qui a suscité des réactions sur les réseaux sociaux.

La sélection suisse de football a choisi San Diego comme camp de base pour préparer la Coupe du Monde. Le complexe retenu, luxueux et spacieux, inclut des terrains d' entraînement et un hôtel.

Cependant, la fédération suisse a dû mettre en garde les joueurs contre une zone boisée adjacente, surnommée "Snake Area", où vivent de nombreux serpents venimeux. Cette zone est interdite d'accès et fait l'objet d'une surveillance renforcée pour éviter qu'un reptile ne s'approche des terrains. Cette situation insolite a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. L'équipe de Suisse démarrera la préparation dans ces conditions particulières avant de s'envoler pour le Qatar.

Les autres sélections sont également installées dans la région, certaines bénéficiant d'arrivées spectaculaires comme celle de Curaçao, débarqué dans un bus décoré aux couleurs du pays, ou d'hôtels somptueux comme ceux de la Côte d'Ivoire. La Belgique, quant à elle, fait face à des questions sociales et politiques internes, entre la grève des enseignants qui se poursuit et les propositions controversées de Theo Francken concernant les casseurs.

Le débat sur la disparition de la première secondaire différenciée agite également le monde éducatif. Par ailleurs, d'autres actualités marquantes surviennent en marge du tournoi, comme l'incendie violent à Anderlecht ayant fait plusieurs morts, ou l'arrestation de Patrick Bruel en France.

Enfin, la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pose déjà la question du financement pour les supporters, avec des coûts potentiellement très élevés





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