La Suissesse domine le Tour et devient leader au classement général

La Suissesse, championne du monde et d'Europe de la spécialité, a remporté la dernière étape du Tour en 29:36.46, lui permettant de devenir leader au classement général. L'Italienne, qui possédait 55 secondes d'avance au départ, a terminé à plus d'une minute, tandis que la Britannique a complété le podium.

La Suissesse , championne du monde et d'Europe de la spécialité, a dompté sous la chaleur les 23,7 kilomètres au programme en 29:36.46. Elle en profite pour endosser le maillot jaune de leader au classement général .

L'Italienne, qui possédait 55 secondes d'avance au départ, a en effet terminé à plus d'une minute (1:05) et doit céder sa tunique à la veille de l'arrivée. Victorieuse la veille, la Britannique, 3e à 54 secondes, complète le podium. Première Belge à l'arrivée, a pris la 37e place à 2:20. Lauréate d'A Travers la Flandre cette année, Marlen Reusser, 34 ans, enregistre un 37e succès en carrière, le 2e cette saison, et le 17e dans une épreuve chronométrée.

La Suissesse a remporté ce Tour l'an dernier. Elle possède désormais 10 secondes d'avance sur Longo Borghini au général et 1:20. sur la Française. La dernière étape dimanche prévoit un tronçon de haute montagne long de 100 kilomètres autour de Villars-sur-Ollon, qui comprendra trois ascensions du col hors-catégorie de la Croix





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