Damas déployera 3000 militaires au Yémen suite à l'accord approuvé par Ahmed al-Chareh, renforçant la coopération avec l'Arabie saoudite face aux Houthis.

Ahmed al-Chareh, président de la République syrienne, a entériné le déploiement de 3.000 militaires à l'étranger. Cette décision stratégique vise à renforcer les capacités de défense de l'Arabie saoudite. Le Yémen accueillera ces troupes lors de cette première mission militaire significative depuis la reprise des hostilités en juillet. L'initiative marque un tournant dans l'alliance entre Damas et Riyad.

Accord approuvé à Riyad cette semaine

L'arrangement militaire a été officiellement validé durant la visite d'Ahmed al-Chareh à Riyad cette semaine. Une source du Conseil de direction présidentiel, principale instance dirigeante du Yémen, a confirmé ces détails à l'AFP. La source a insisté sur l'anonymat en raison de la grande sensibilité diplomatique du dossier. Le ministère syrien de la Défense et le gouvernement saoudien n'ont pas réagi immédiatement à cette annonce.

Also read Vincent Euvrard résiste à la crise au Standard de Liège

Phase initiale de 3000 experts militaires

La première phase du plan prévoit l'envoi de 3.000 personnels militaires syriens. Ce contingent inclura des officiers supérieurs et des experts techniques spécialisés. À terme, ce chiffre devrait atteindre 10.000 hommes pour couvrir l'ensemble des besoins. Des équipes techniques des ministères de la Défense syrien et saoudien sont actuellement à Riyad. Elles travaillent activement à la finalisation des détails opérationnels de ce déploiement complexe.

Présence déjà établie aux frontières yéménites

La logistique est partiellement avancée grâce à une présence antérieure. Des centaines de soldats syriens sont déjà stationnés de part et d'autre de la frontière. Cette frontière sépare le Yémen de l'Arabie saoudite. Trois sources militaires distinctes ont confirmé cette situation sous couvert d'anonymat. Cette pré-existence facilite l'intégration des renforts majeurs annoncés récemment.

Advertisement

Réponse aux attaques quotidiennes des Houthis

Damas tente activement de mobiliser ses alliés régionaux. L'objectif est de contrer les attaques quasi-quotidiennes des Houthis. Ces groupes visent les infrastructures pétrolières saoudiennes. Les aéroports du royaume constituent également des cibles prioritaires depuis octobre. Cette menace constante pousse à une coopération militaire accrue.

Coordination technique en cours à Riyad

La mise en œuvre opérationnelle dépend de la collaboration des deux ministères. Les experts techniques syriens et saoudiens finalisent le plan ensemble. Cette coordination est essentielle pour assurer la rapidité d'exécution. Le déploiement répond à une urgence sécuritaire majeure pour Riyad. L'Arabie saoudite cherche à stabiliser son territoire national.