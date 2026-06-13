La Thiérache, une entreprise de travail adapté qui propose des services de cuisine et de travail du bois

La Thiérache, une entreprise de travail adapté, propose des services de cuisine et de travail du bois pour les collectivités locales. Les travailleurs présentent un handicap ou un décrochage social et leur travail est engagé pour la société et la planète.

L'entreprise de travail adapté , la Thiérache, propose des services de cuisine et de travail du bois pour les collectivités locales. Les travailleurs présentent un handicap ou un décrochage social et leur travail est engagé pour la société et la planète.

La Thiérache s'inscrit dans l'économie sociale, avec l'objectif d'avoir un impact positif sur le territoire, l'inclusion et l'environnement. La cuisine de la Thiérache utilise des produits locaux et des légumes issus de producteurs locaux, travaillés au rythme des saisons. Les repas sont préparés pour les écoles et les collectivités de la région, avec environ 500 repas par jour.

La Thiérache propose également des services de travail du bois, avec la création de caisses et de palettes sur mesure, adaptés aux besoins des clients. Les travailleurs de la Thiérache ont retrouvé le bonheur d'une vie active et le plaisir du travail bien fait, après avoir connu un accident de la vie. La Thiérache offre une vie professionnelle et une insertion sociale à une soixantaine de travailleurs depuis les années 80.

Le directeur général de la Thiérache, François Devenijn, souligne l'importance de l'économie sociale et de l'impact positif sur le territoire, l'inclusion et l'environnement





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