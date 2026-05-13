La municipalité de Rijkevorsel s'inquiète de l'utilisation abusive de la tradition du Poortje Pik, transformée par certains résidents en un moyen gratuit de se débarrasser d'encombrants.

Le village de Rijkevorsel est Normally connu pour son atmosphère paisible et ses coutumes ancrées dans le temps, mais récemment, une tradition locale a suscité une vive polémique au sein de l'administration communale.

Il s'agit du Poortje Pik, un événement singulier qui se déroule traditionnellement durant la nuit du 1er mai. Le concept est simple et presque ludique : tout objet qui n'est pas fixé au sol dans les jardins de devant peut être légalement emporté par les passants pour être ensuite déposé sur une place centrale du village.

L'idée originelle était de favoriser le partage, le don et la redistribution d'objets encore utilisables entre voisins ou envers des personnes dans le besoin, transformant ainsi le centre-ville en un marché improvisé et gratuit. Cependant, ce qui devrait être une célébration de la générosité communautaire a pris une tournure regrettable ces dernières années. Actuellement, le magasin municipal de la commune est encombré d'une quantité impressionnante d'objets qui n'ont jamais été récupérés.

Les autorités locales ont lancé un dernier appel aux propriétaires pour qu'ils viennent chercher leurs biens, car aujourd'hui marque la date limite. Le constat est amer pour les responsables municipaux qui craignent que trop de citoyens n'aient abusé de cette coutume pour s'épargner les frais et les efforts liés à l'évacuation des déchets encombrants. Au lieu de proposer des objets de valeur ou utiles, certains résidents ont transformé leurs jardins en véritables décharges temporaires.

Les agents communaux ont rapporté avoir dû évacuer des éléments totalement inappropriés, tels qu'un salon complet et même une baignoire, des objets qui n'ont absolument aucune place dans un jardin de devant et qui ne répondent en rien à l'esprit du Poortje Pik. La liste des objets abandonnés continue de s'allonger, incluant des jardinières cassées, des poubelles usagées, de vieux vélos rouillés et même un trampoline complètement usé et hors d'usage.

Cette dérive comportementale engendre des conséquences directes et coûteuses pour l'ensemble de la collectivité. Chaque année, la commune se retrouve malgré elle à gérer un volume important de rebuts que les employés municipaux doivent transporter manuellement vers le parc de recyclage. Bien que la récupération de certains métaux ferreux permette de générer un revenu modeste qui limite légèrement les pertes financières, le coût logistique et humain reste prohibitif.

Les autorités insistent sur le fait que si les règles de base ne sont pas respectées, la survie même de cette tradition est menacée. Pour éviter que le Poortje Pik ne soit définitivement interdit, la municipalité demande instamment aux habitants de faire preuve de civisme et de responsabilité. Un appel solennel a été lancé pour que plus aucun déchet ménager ou encombrant ne soit déposé dans les jardins le 30 avril.

L'objectif est de revenir à l'essence même de l'événement : un échange basé sur le respect et la convivialité, et non un service de ramassage des ordures gratuit et clandestin aux frais du contribuable





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