La troisième opération "Parlons solutions" de la RTBF se concentre sur la mobilité

La RTBF organise sa troisième opération "Parlons solutions" qui se concentre sur la mobilité. Les experts seront présents dans un call center pour répondre aux questions des téléspectateurs.

C'est la troisième opération Parlons solutions organisée par la RTBF . Après les thèmes de l'emploi et du logement, c'est celui de la mobilité qui est mis en avant.

Ces derniers jours, vous avez pu voir, entendre ou lire de nombreux reportages consacrés à cette thématique. Ce mercredi, c'est la clôture de l'opération avec, toute la journée, l'ouverture du call center, joignable au 02/737 37 77, de 08 heures à 17 heures. Thermique ou électrique, vous vous interrogez sur la motorisation idéale pour votre véhicule ? Adepte des transports en commun, vous cherchez la meilleure formule tarifaire pour vos déplacements ?

Vous souhaitez épingler les problèmes des infrastructures routières ou suggérer des améliorations ? Vous avez des questions sur les parkings, sur la réglementation qui s'applique aux voitures, aux vélos, aux trottinettes ? Vous vous demandez s'il existe des aides ou des remboursements pour vos trajets domicile-travail ? Sur ces questions et bien d'autres les experts présents dans le call center de la RTBF seront là pour vous répondre.

En soirée, à 20h15, cette opération Parlons solutions - Ma mobilité, mon choix ? ! par une émission spéciale en direct sur la Une Chaque jour (du lundi au vendredi), recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF. Et en cas d'événement majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





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