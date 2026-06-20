La Turquie éliminée de la Coupe du monde après une défaite contre le Paraguay

La Turquie a perdu son deuxième match de Coupe du monde contre le Paraguay dans le groupe D. Le Paraguay a ouvert le score dès l'entame de la rencontre et a été réduit à 10 à la fin de la première période.

La Turquie a perdu son deuxième match de Coupe du monde contre le Paraguay dans le groupe D. Le Paraguay a ouvert le score dès l'entame de la rencontre après 65 secondes d'une frappe légère mais très bien placée de Matias Galarza, milieu de terrain à Atlanta United.

Le Paraguay a été réduit à 10 à la fin de la première période suite à une nouvelle règle de cette Coupe du monde. Miguel Almiron s'est couvert la bouche lorsqu'il s'est adressé à un joueur turc, ce qui lui a valu une carte rouge. Ce score de 0-1 en faveur des Paraguayens scelle l'avenir de la Turquie en Coupe du monde puisqu'Arda Güler et ses coéquipiers sont éliminés du tournoi.

C'est une scène assez lunaire qui nous vient tout droit des États-Unis. Les drapeaux géants des deux équipes ont été repliés et enroulés par les stewards, mais un membre officiel du staff de la Coupe du monde a été enroulé dans la toile lors des répétitions





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