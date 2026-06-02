La Belgique a gagné le match contre la Croatie grâce au comportement des joueurs et à leur investissement. Rudi Garcia a salué l'état d'esprit du groupe et a évoqué les qualités de Romelu.

La victoire de la Belgique contre la Croatie est une conséquence du comportement des joueurs, de leur investissement. Ils ont tous été impliqués et concentrés.

Les entrants ont tous apporté quelque chose. Rudi Garcia a salué l'état d'esprit du groupe et a précisé que battre la Croatie est toujours un très bon résultat. Il a également évoqué les qualités de Romelu, qui mérite une confiance mais doit rester prudent. La victoire est une belle étape pour le joueur.

La deuxième mi-temps a été un peu compliquée pour la Belgique, qui a reculé trop souvent. Cependant, les joueurs ont bien appliqué le plan de jeu et n'ont pas encaissé l'arrêt qu'il fallait en première période. Le 'cooling break' a permis de rectifier quelques éléments et de devenir une équipe hybride. La défense à trois avec Romelu pourrait être une arme tactique complémentaire.

La Belgique a bien joué et a gagné le match. C'est une soirée positive et une belle victoire pour la Belgique





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