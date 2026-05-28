La vie est devenue trop chère : un Belge sur quatre dit ne pas avoir d'argent pour une voiture ou une vacance annuelle

Selon l'enquête de De Stemming, un Belge sur quatre dit ne pas avoir d'argent pour acheter une voiture ou pour une vacance annuelle. Les résultats de l'enquête ont provoqué une réaction importante chez les lecteurs de VRT NWS.

Une femme de 35 ans, Cindy Van Geldorp, qui a grandi dans la pauvreté , est désormais experte en matière d'expérience. Selon elle, les gens ont droit à des vacances, que ce soit pour les personnes à revenus modestes ou non.

Elle explique que la vie est devenue trop chère. Les gens réagissent massivement aux résultats de l'enquête.

"La vie est devenue trop chère", écrivent-ils dans notre boîte aux lettres. "Beaucoup de gens ont du mal à faire face aux coûts de la vie". Selon l'enquête de De Stemming, un Belge sur quatre dit ne pas avoir d'argent pour acheter une voiture ou pour une vacance annuelle. Les résultats de l'enquête ont provoqué une réaction importante chez les lecteurs de VRT NWS.

"Le coût de la vie est devenu anormal", écrivent-ils. "Beaucoup de gens ont du mal à faire face aux coûts de la vie". L'enquête de De Stemming vise à sonder les préférences politiques et les préoccupations sociales des Belges. Il s'agit d'un sondage annuel réalisé en commission par VRT NWS, De Standaard et RTBF, mené par l'Université d'Anvers et l'Université Libre de Bruxelles.

La consultation a été menée en mars 2026.

"Je suis enseignant et j'ai contracté une dépression depuis novembre", déclare Eric (59). Il voulait reprendre un travail à temps partiel, mais cela n'est pas possible selon son école. Il reçoit encore 70 % de son salaire : "Cela ne suffit pas. Je dépense mon salaire de vacances à des choses normales comme des médicaments, de l'essence et de la nourriture.

Les derniers mois, j'avais de quoi manger pendant la dernière semaine du mois, mais pas de quoi acheter de l'essence".

"Je paie 1 650 euros de loyer et je gagne juste 2 200 euros par mois", écrit Femke. "Je travaille à temps plein, mais je suis toujours en manque d'argent. Je travaille pour payer mes factures et je dois même emprunter à des amis. Et ces montants sont même faibles".

"Je suis une mère célibataire avec une fille presque deux ans. Nous vivons dans une maison avec chacun une chambre à part et un petit jardin. Pour l'instant, cela suffit pour jouer avec elle", écrit Siel.

"Il n'y a pas d'argent pour les vacances, car mon salaire de vacances doit être utilisé pour des gros coûts comme une réfrigérateur cassé, des réparations inattendues à notre maison ou des dépenses médicales". Ses vacances se composent de petits voyages chez des amis dans leur jardin, qu'elle appelle des "minivacances".

"J'ai les meilleurs amis et la famille, chez qui je peux rester quelques jours dans le jardin. Et nous allons même à la découverte avec le train". Pour Siel, cela signifie se faire plaisir, mais elle ajoute : "Enfant, j'allais en vacances chaque année et mes parents m'encourageaient beaucoup à voyager. Mais cela, je ne peux pas donner à mon enfant, car cela ne coûte pas moins cher".

"Une voiture était trop chère ! " déclare David. "Nous utilisons maintenant un système de location d'automobile et nous avons des vélos pour aller faire les courses". Pour les vacances, il utilise également sa bicyclette : "Avec une tente, c'est sympa et relaxant, et cela est même bon pour l'environnement".

"Depuis que mon mari est tombé malade et a perdu son emploi, nous avons du mal à faire face aux coûts de la vie", explique Dahlia. Elle travaille comme logisticienne à Bruxelles et vit à Denderleeuw avec ses cinq enfants adultes.

"Les coûts de la vie de tout mon famille sont maintenant à moi. Et ces coûts augmentent toujours, car tout devient plus cher. Il faut payer de nombreuses factures, donc aller en vacances ne nous est pas possible".

Cependant, elle rêve de prendre des vacances : "Je voudrais juste avoir une autre ambiance autour de moi. Cela ne doit pas être loin. Avant, nous pouvions aller en vacances, mais maintenant, cela ne nous est plus possible et cela pèse sur nous. Nous allions parfois à la mer, mais même cela, nous le faisons de moins en moins en raison des coûts de transport qui augmentent"





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