La Ville reçoit le Grand Prix de l'AVPU pour son système innovant de 25 pièges à rats connectés, ayant capturé 1.891 nuisibles sans poison.

La Ville a été distinguée avec succès lors de la cérémonie des Trophées de la Propreté Urbaine, un événement majeur qui reconnaît les initiatives locales en matière de propreté publique. Cette récompense met en lumière l'engagement constant de l'administration municipale face aux défis sanitaires contemporains. L'attribution de ce prix s'inscrit dans une démarche plus large visant à encourager les communes et les villes qui développent des projets innovants dans ce domaine sensible.

Récompense Internationale de l'AVPU

Les trois projets ayant recueilli le plus de suffrages lors de ce concours se voient décerner un Grand Prix attribué par l'Association Val-de-Preys Urbain, communément désignée par son acronyme AVPU. Cette distinction internationale vient saluer le travail quotidien et l'engagement démonstratif des équipes techniques municipales. La reconnaissance obtenue par la Ville corrobore l'efficacité de sa stratégie actuelle en matière de gestion des nuisibles.

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Trois Mille Rats Capturés Sans Poison

Grâce à un réseau de 25 pièges connectés déployés sur son territoire, la Ville a déjà pu capturer 1.891 rats au cours de la période récente. Chaque capture permet d'interrompre autant de cycles de reproduction de ces nuisibles, freinant ainsi leur prolifération naturelle. Cette méthode a également permis d'économiser quelque 200 kilos de poison, réduisant considérablement l'empreinte chimique sur l'environnement urbain. La suppression de ces produits toxiques marque une avancée majeure pour la sécurité sanitaire des habitants.

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Suivi Technologique en Temps Réel

Les 25 boîtes de ce type intelligentes, réparties stratégiquement sur le territoire de la Ville, attirent les rats à l'aide d'un appât spécifique. Elles permettent de les détecter avec précision et évitent que les rongeurs ne se retrouvent agonisant dans l'espace public, garantissant ainsi une ville plus propre. Grâce à une application web dédiée, le service de désinfection reçoit en temps réel une notification à chaque capture enregistrée par le système.

Cartographie Précise des Nuisibles

L'acquisition des données en direct permet à l'équipe technique de cartographier avec précision la problématique des rats à l'échelle des différents quartiers. Cette visibilité géographique détaillée optimise les interventions et la répartition des ressources de nettoyage. Cette méthode, qui ne nécessite aucun poison, constitue également une alternative plus écologique et sécuritaire que les raticides traditionnels. Les services municipaux soulignent que nos pièges intelligents permettent de capturer ces nuisibles de manière beaucoup plus efficace qu'auparavant.