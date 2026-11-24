À Hal, Senne Lories transforme sa Renault Twingo en joyau festif avec 800 guirlandes. Cette initiative joyeuse vise à combattre la négativité hivernale malgré les risques juridiques.

Senne Lories, un résident de Hal, a décidé de transformer son quotidien en spectacle festif en équipant sa Renault Twingo de 800 ampoules de Noël. Cette initiative audacieuse vise à répandre la joie dans les rues de la ville et à lutter contre la morosité ambiante de la saison. L'automobiliste espère ainsi apporter une touche de positivité et de couleur au paysage urbain pendant les fêtes.

Une initiative personnelle pour égayer la ville

Senne Lories a acquis cette Renault Twingo modèle 2002 principalement pour s'amuser et créer du contenu pour son compte Instagram. Il a reçu l'inspiration de tendances observées aux États-Unis, bien que quelques Belges pratiquent déjà cette forme d'expression automobile. Constatant que le véhicule stationnait inutilement dans un garage, il a choisi d'y installer une guirlande lumineuse massive pour éviter cette inertie.

Also read « Bien charnue, bien dodue » : voici comment naissent les huîtres qui finiront dans vos assiettes à Noël

L'objectif affiché par l'acteur est de partager un moment de bonheur avec les passants, notamment les enfants qui fréquentent les lieux. Il se qualifie lui-même de fervent amateur de la période festive, la considérant comme sa saison préférée. Pour lui, ajouter un peu de lumière et de gaieté sur les voies publiques constitue une réponse directe à la négativité croissante perçue dans la société contemporaine.

Prochains ajouts et esthétique de la voiture

La transformation du véhicule n'est pas encore achevée et des améliorations sont prévues pour la fin du mois. Senne Lories a déjà fait installer deux porte-toits sur le toit de sa Renault Twingo pour supporter une décoration supplémentaire. Il compte y fixer un véritable arbre de Noël en plus des lumières existantes.

Advertisement

Ce nouvel élément sera également orné de petites ampoules électriques pour compléter l'effet visuel global. Une fois cette étape finalisée, l'automobile sera entièrement prête pour briller dans les rues environnantes. Cette recherche de perfection dans la décoration témoigne de l'engagement total du propriétaire envers son projet de diffusion de joie.

Conflit entre joie festive et cadre légal

Malgré l'intention purement joyeuse, cette opération s'inscrit en contradiction avec la législation routière en vigueur. La loi interdit formellement de circuler sur la voie publique avec un véhicule modifié ou décoré de manière à nuire à la visibilité ou à la conformité du transport. Senne Lories est conscient de cette contrainte juridique et admet que la situation dépend fortement du contexte et des forces de l'ordre.

Il précise qu'il n'utilise pas ce véhicule pour ses trajets quotidiens vers le travail, ce qui réduit considérablement son exposition aux contrôles de routine. Ses déplacements avec les lumières allumées sont stratégiquement planifiés pour coïncider avec la présence d'enfants ou pour offrir un moment de surprise à des citoyens spécifiques. Cette approche ciblée vise à maximiser l'impact positif tout en limitant les risques.

Conséquences juridiques et visibilité médiatique

L'automobiliste craint fermement de recevoir une amende pour infraction aux règles de circulation et de sécurité. Il redoute particulièrement que l'attention médiatique suscitée par son projet ne le rende trop visible aux yeux des autorités compétentes. Selon lui, une intervention officielle transformerait cette initiative festive en une affaire juridique négative.

Advertisement

Il espère donc que sa décoration restera une surprise ponctuelle et ne déclenchera pas de sanctions administratives. Le défi consiste à maintenir cet équilibre précaire entre le plaisir des sens du public et le respect strict des normes légales. L'avenir de cette Renault Twingo illuminée dépendra donc de la prudence de son conducteur et de la réactivité des agents sur le terrain.