La Wallonie doit développer son esprit d'entreprise pour redresser son économie

Frédéric Panier, le patron d'AKT Wallonia, a exprimé son inquiétude sur la situation économique de la Wallonie et a plaidé pour développer son esprit d'entreprise pour redresser son économie.

Frédéric Panier, le patron d'AKT Wallonia, a exprimé son inquiétude sur la situation économique de la Wallonie lors d'une entrevue sur La Première. Il a souligné que la situation était compliquée et qu'il fallait rester prudent.

Il a également mentionné que la fédération patronale lançait une initiative baptisée 'Wallons-y !

' pour donner de l'espoir à la région. Panier a expliqué que la Wallonie avait un niveau de revenus par habitant trop bas en raison de trop peu d'emplois privés et d'entreprises privées sur son territoire. Il a affirmé que la solution était l'esprit d'entreprise et que cela ferait plus de recettes fiscales pour l'État, plus de pouvoir d'achat et résoudrait le problème du chômage.

Le gouvernement wallon s'est réuni la semaine dernière autour de la réindustrialisation de la Wallonie et Frédéric Panier a plaidé pour travailler sur le coût de l'énergie, l'accès au terrain et l'accès aux talents. Il a également souligné que la panne wallonne était due en grande partie à la difficulté d'obtenir des permis et que cela devait changer.

Panier a également évoqué la désindustrialisation de la Wallonie et la nécessité de développer une politique industrielle proactive pour soutenir l'industrie face à des concurrences déloyales. Il a conclu que tout le monde devait faire un effort et que le gouvernement wallon ne devait pas se tromper de défi





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