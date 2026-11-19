Le gouvernement wallon alloue 34 millions d'euros à la petite enfance pour créer 680 nouvelles places via mini-accueils et rénovation, piloté par Valérie Lescrenier.

Le gouvernement wallon a officiellement acté une mobilisation budgétaire massive de près de 34 millions d'euros dédiée à l'amélioration de l'accueil de la petite enfance dans la région. Cette décision stratégique, annoncée jeudi par la ministre en charge du secteur, Valérie Lescrenier, vise à répondre aux besoins criants de la population en matière de garde d'enfants. Le plan préconise la création de 680 nouvelles places d'accueil, avec une attention particulière portée aux mini-accueils et aux co-accueils indépendants.

Détails du budget et mécanismes de financement

La ministre Valérie Lescrenier a précisé que cet investissement massif s'articule autour de deux volets complémentaires pour maximiser l'impact social. Le premier volet concerne le développement de nouvelles capacités d'accueil via un appel à projets spécifique. Le second volet, baptisé plan Reno, vise à pérenniser les places existantes en modernisant les infrastructures vétustes. Ce programme de rénovation s'applique cette année à 70 projets distincts, garantissant le maintien de 2.581 places d'accueil pour un coût total de près de 17 millions d'euros.

Also read Réforme des APE en Wallonie : les ASBL redoutent la fin de leurs subsides dès janvier

Les travaux couverts par ce volet rénovation incluent des mises en conformité strictes avec les normes de sécurité et des améliorations structurelles des bâtiments existants. La programmation de ces travaux repose sur des données objectives extraites du cadastre réalisé en 2026. La ministre a assuré que cette dynamique de modernisation se poursuivra sans interruption en 2027, assurant ainsi une continuité dans l'offre de services pour les familles wallonnes.

Structures d'accueil et nouvelles places créées

Le volet création de capacités met l'accent sur des structures de type mini-accueil, conçues pour accueillir simultanément un maximum de 10 enfants. En 2026, un total de 40 mini-accueils et 8 co-accueils indépendants ont été sélectionnés. Cette première vague de projets offre 384 nouvelles places pour un montant de subventions régionales d'infrastructure s'élevant à 7,37 millions d'euros. Ces chiffres attestent de l'intérêt grandissant du secteur pour ce modèle de garde flexible et local.

Advertisement

Pour l'année 2027, la dynamique se poursuit avec la sélection de 37 mini-accueils supplémentaires. Ces projets apporteront 296 nouvelles places d'accueil. L'ensemble de ces initiatives, combinées à celles de 2026, aboutira à la création de 680 nouvelles places grâce aux mini-accueils et co-accueils indépendants. L'investissement régional total pour ces infrastructures s'élève à 16,77 millions d'euros, confirmant l'engagement financier fort de la région.

Stratégie gouvernementale et prochaines étapes

Ces actions s'inscrivent dans le cadre du nouveau Plan Premiers Pas, lancé par le gouvernement wallon pour concrétiser un objectif ambitieux de création de 2.000 places supplémentaires sur la durée de la législature en cours. Ce plan vient compléter le Plan Équilibre, qui est déjà en cours de mise en œuvre pour équilibrer l'offre et la demande sur le territoire. La ministre a souligné l'importance de cette synergie entre les différents dispositifs publics.

Cependant, la concrétisation intégrale de ce plan rencontre certaines conditions administratives et politiques. La mise en place des projets de 2027 est conditionnée par le vote futur du budget par le Parlement wallon. Une décision concordante de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) est également requise pour valider les subventions et les conventions de gestion. Les acteurs du secteur restent attentifs à l'aboutissement de ces procédures officielles pour lancer les chantiers et ouvrir les portes aux familles.