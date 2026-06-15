Le sélectionneur Luis de la Fuente annonce la disponibilité de Lamine Yamal pour le match contre le Cap-Vert, tout en précisant qu'il ne sera pas titulaire. Cet article revient également sur d'autres sujets d'actualité, allant de condamnations judiciaires à des drames, en passant par des événements sportifs et diplomatiques à travers le monde.

Lamine Yamal , le jeune prodige espagnol de 18 ans, est remis de sa blessure à la cuisse et est disponible pour le match de Coupe du monde contre le Cap-Vert ce lundi.

Cependant, le sélectionneur Luis de la Fuente a confirmé qu'il ne débutera pas la rencontre et commencera sur le banc. Il pourra entrer en jeu en cours de match, étant en pleine forme selon l'entraîneur. Cette blessure datait du 22 avril dernier. L'Espagne affiche une confiance notable avec un milieu de terrain considéré comme le meilleur du monde, bien que le sélectionneur refuse le statut de grand favori, soulignant le nombre de prétendants sérieux au titre.

Parallèlement, d'autres actualités marquantes émergent : une condamnation sévère du fils de la princesse héritière de Norvège pour viols, une baisse significative du prix du diesel en Belgique, et un drame en Allemagne où une jeune femme de 21 ans a trouvé la mort après avoir été précipitée d'un pont de 40 mètres sans équipement de sécurité. Dans le domaine sportif, Curaçao, malgré une lourde défaite 7-1 contre l'Allemagne, garde le sourire et un sentiment de fierté historique.

L'équipe belge prépare son choc contre l'Égypte avec le retour de Lukaku, et l'Allemagne fait face à des critiques sur les réseaux sociaux après sa victoire écrasante mais controversée. Sur le plan international, un accord entre Donald Trump et l'Iran prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz, la cessation des hostilités et des négociations nucléaires. En Belgique, Georges-Louis Bouchez réagit à la grogne du corps enseignant, promettant des avancées pour les professeurs.

À Chaudfontaine, une modification de la circulation suscite des inquiétudes pour la sécurité. En France, des plans anti-mendicité se multiplient avant l'été, suscitant des critiques.

Enfin, Raoul Hedebouw, poignardé lors d'un meeting, a tenu à terminer son discours malgré sa blessure





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