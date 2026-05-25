Lancelot Meulewaeter remercie ses coéquipiers et le staff du Club de Bruges

Le joueur du Club de Bruges a exprimé sa gratitude envers ses coéquipiers et le staff après leur victoire.

Lancelot Meulewaeter a exprimé sa gratitude envers ses coéquipiers et le staff du Club de Bruges après leur victoire. Le joueur a reçu le prix du meilleur joueur de la saison et a célébré avec ses coéquipiers à Bruges avant de rejoindre Anvers pour la cérémonie.

Le joueur grec Christos Tzolis a également été élu meilleur joueur de la saison par les acteurs de J. Il a apprécié le fait que les fans francophones de Belgique aient voté pour lui. Le joueur a exprimé sa gratitude envers ses équipiers et adversaires qui ont voté pour lui, et a remercié tous ceux qui ont contribué à sa victoire.

Il a également exprimé sa joie de faire partie de l'équipe et de faire du bon travail pendant la saison. Le joueur a également parlé de la période de transferts qui va suivre et a déclaré qu'il ne veut pas faire de faux espoirs aux fans en disant s'il veut rester ou partir





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