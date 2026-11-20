Rockstar Games publie Grand Theft Auto VI, un titre de 2K Games attendu depuis huit ans. Le jeu affiche un score parfait sur Metacritic et des précommandes records de 32,5 millions.

Rockstar Games a officiellement lancé Grand Theft Auto VI le jeudi à minuit, marquant un tournant majeur pour la société britannique. Cette sortie intervient après plus de huit ans de développement et plusieurs reports, faisant de cet événement l'un des plus attendus de l'industrie du jeu vidéo.

Performances commerciales record de GTA VI

Les précommandes du titre ont atteint un chiffre historique de 32,5 millions d'exemplaires vendus. Les prix varient entre 80 et 100 euros selon les différentes versions disponibles pour les consommateurs. Ce succès commercial préfigure une réception critique exceptionnelle pour le jeu.

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Accueil critique unanime et score parfait

La centaine de critiques de la presse spécialisée recensées sur Metacritic attribuent au jeu une moyenne de 99 sur 100. Cette note est inédite et témoigne d'une réception critique sans précédent pour un titre aussi populaire. Des membres du personnel de Rockstar North ont d'ailleurs pris des photos devant les bureaux d'Édimbourg en Écosse le 18 novembre 2026, anticipant l'ampleur de l'événement.

Historique du développement et fuites

Le jeu était en gestation depuis plus de huit ans avant sa publication officielle. Plusieurs fuites ont précédé le lancement, bien que la première bande-annonce ait été dévoilée le 4 décembre 2023. La saga Grand Theft Auto s'est imposée dans la pop culture comme un symbole de subversion, se moquant des travers de la société américaine.

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Restrictions géographiques de distribution

Aucune sortie officielle n'est prévue en Russie, au Qatar ou en Chine. En Chine spécifiquement, le gouvernement de Pékin n'a pas donné son aval pour la commercialisation du jeu. Ces restrictions soulignent les défis géopolitiques auxquels fait face 2K Games, filiale de Take-Two Interactive, dans ses stratégies de distribution mondiale.

Impact sur le marché et l'industrie

Le succès de Grand Theft Auto VI confirme la domination de Rockstar Games sur le marché des jeux d'action. Avec des critiques louant le niveau de détail, l'entreprise renforce sa position face à la concurrence. Les observateurs suivent de près les prochaines étapes de commercialisation et les mises à jour prévues par l'éditeur.