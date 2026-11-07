Lando Norris remporte la pole position au Grand Prix de Formule 1 de São Paulo

Lando Norris décroche la vingtème pole position de sa carrière et la troisième consécutive à Interlagos lors des qualifications chaotiques du Grand Prix de Formule 1 de São Paulo.

Lando Norris a décroché la vingtème pole position de sa carrière et la troisième d'affilée à Interlagos lors des qualifications du Grand Prix de Formule 1 de São Paulo. Cette performance exceptionnelle intervient au terme d'une séance chaotique marquée par des conditions météorologiques particulièrement difficiles.

Des conditions météorologiques difficiles

Les pilotes ont fait face à un vent puissant et à des averses imprévisibles durant cette session. Lando Norris a expliqué qu'il s'agissait de la première fois qu'il conduisait cette voiture sous la pluie, ce qui a compliqué l'exploitation des pneus intermédiaires. Malgré ces défis, il a su faire preuve d'adaptation pour assurer sa première ligne.

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Les conditions ont rendu la gestion des écuries complexe, avec des trajectoires changeantes. Lando Norris a souligné que le vent jouait un rôle majeur dans la performance des bolides sur le circuit pauliste. Cette maîtrise technique a permis de devancer ses rivaux directs dans ce contexte incertain.

Analyse des réactions des pilotes

Lando Norris s'est déclaré très heureux de signer cette troisième pole consécutive sur cette piste. Il a reconnu avoir effectué un bon travail malgré les demandes contradictoires des ingénieurs. Certains pilotes ont été invités à interrompre leur dernier tour, ce qui a suscité des débats sur la communication en direct des stands.

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D'autres concurrents ont exprimé leurs frustrations face à l'inconnue de la piste. L'un d'eux a admis avoir commis une erreur lors de son passage critique, ce qui a coûté une position sur la grille. Il a précisé ne jamais avoir roulé sur Interlagos dans ces conditions humides, ce qui a affecté sa performance globale.

Impacts et perspectives pour la course

Lando Norris espère pouvoir remonter en course en fonction de l'évolution de la météo. Il se dit plus confiant sous la pluie que ses adversaires directs pour le Grand Prix. Cette confiance repose sur son expérience récente et sa capacité à s'adapter rapidement.

Les prochaines heures seront déterminantes pour les stratégies des équipes. Les pilotes devront ajuster leurs choix de pneumatiques en temps réel. Le Grand Prix de Formule 1 de São Paulo promet donc d'être un spectacle imprévisible et technique.