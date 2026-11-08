Lando Norris remporte sa 20e pole position en Formule 1 au Brésil

Lando Norris signe sa vingtième pole position en Formule 1 lors des qualifications pluvieuses du Grand Prix du Brésil, devançant les pilotes d'Audi et Aston Martin.

Lando Norris a dominé la séance qualificative du Grand Prix du Brésil ce samedi à Interlagos, décrochant la vingtième pole position de sa carrière en Formule 1. Une course chaotique marquée par une pluie intense a favorisé l'expérience des pilotes face à la mécanique pure, permettant au Britannique de s'imposer dans des conditions difficiles.

Performance sous la pluie favorise l'expérience des pilotes

Les écarts de performance entre les différentes voitures ont été réduits par les intempéries, faisant du talent du pilote le facteur déterminant de la réussite. C'est la leçon principale de cette journée brésilienne, où la maîtrise de la pluie a tout emporté. Lando Norris a confirmé cette dynamique en signant sa vingtunième pole de sa carrière sur ce circuit légendaire.

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Audi et Aston Martin brillent malgré des défis techniques

Tandis que le pilote allemand d'Audi signe la meilleure qualification de la jeune Histoire de l'écurie, seize ans après sa première et seule pole, glanée… au Brésil. Ce résultat historique marque un tournant pour la marque allemande. De son côté, le pilote Aston Martin a signé sa première Q3 de la saison et prouve qu'il faut toujours compter sur lui quand les conditions sont difficiles, malgré une voiture peu performante en sec.

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Confiance accrue pour les courses futures à Interlagos

Lando Norris explique que c'était la première fois qu'il roulait sous la pluie avec cette nouvelle voiture, ce qui rend sa performance encore plus remarquable. Les équipes constatent que les conditions difficiles ouvrent de nouvelles possibilités tactiques. Si la pluie revient dimanche, les chances d'inscrire des points ou de remporter la course s'en trouvent considérablement augmentées pour les pilotes ayant réussi leurs qualifications.

Gestion des incertitudes pour la course dominicale

Le circuit d'Interlagos est reconnu pour ses imprévisibilités météorologiques, un classique qui surprend toujours les participants. Les pilotes doivent rester extrêmement concentrés, car la maîtrise de la pluie est une inconnue majeure avec les nouvelles voitures. Une course propre sera essentielle pour transformer cette pole position en victoire, surtout si les conditions s'améliorent ou s'aggravent lors de l'épreuve.