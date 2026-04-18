Lara Fabian émue : La robe des Jeux Olympiques vendue aux enchères pour le Télévie rapporte une somme record

La robe portée par Lara Fabian lors du relais de la flamme olympique pour les Jeux de Paris 2024 a été vendue aux enchères au profit du Télévie, suscitant une générosité exceptionnelle. La chanteuse exprime sa profonde gratitude face à cet élan de solidarité.

La soirée du Télévie a été le théâtre d'un événement exceptionnel, marqué par la présence émue de Lara Fabian , marraine de cette noble cause. C'est en direct de Liège Expo, aux côtés de Sandrine Dans, que la célèbre chanteuse a partagé son ressenti face à un geste d'une générosité inouïe. La robe qu'elle avait fièrement portée lors du passage de la flamme olympique, prélude aux Jeux de Paris 2024, a été mise aux enchères.

Le fruit de cette vente caritative a dépassé toutes les espérances, récoltant une somme véritablement impressionnante destinée à soutenir la recherche contre le cancer. La grande soirée du Télévie, diffusée sur RTL tvi, RTL play et accessible via le site dédié, a vibré au rythme de la générosité des donateurs. Face à cet élan de solidarité qui a pris une ampleur considérable, Lara Fabian s'est dite profondément touchée, ses mots traduisant une émotion sincère et une gratitude infinie. Elle a déclaré : C’est dingue et c’est à la mesure de la générosité de ceux qui se mobilisent pour ce Télévie ce soir et toute l’année en fait, qui font en sorte que quelque chose fasse sens et fasse bouger les choses. Et vraiment merci infiniment pour ce cadeau que vous faites à notre Télévie. Cette déclaration témoigne de la puissance des actions collectives lorsqu'elles sont fédérées autour d'une cause aussi essentielle que la lutte contre le cancer. La chanteuse a souligné à quel point la mobilisation du public et des donateurs donne un sens profond à son engagement et à celui de toute l'organisation du Télévie. Au-delà des montants financiers astronomiques récoltés, c'est l'engagement humain et la force de la mobilisation qui ont particulièrement marqué Lara Fabian. En tant que marraine, elle a tenu à saluer chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre, souvent dans leur temps libre, jonglant avec leurs vies personnelles et professionnelles pour contribuer à cette cause. Elle a mis en lumière l'engagement d'une foule infinie, dont la portée dépasse largement l'imagination. Ces individus, malgré leurs contraintes quotidiennes, font preuve d'une détermination et d'une présence remarquables, affichant un sourire constant et une énergie positive qui illuminent la salle. Cette abnégation est une source d'inspiration pour tous. Visiblement émue par cette effusion de soutien, Lara Fabian a poursuivi en partageant son admiration : Je dois dire que moi je suis assez bluffée et émue depuis que je suis là, de voir la motivation, la résilience, la bienveillance, la douceur qu’il y a et la gentillesse qui se génère d’une personne à l’autre pour faire la différence ce soir. On a beaucoup de chance, on a une équipe exceptionnelle. Cette description de l'atmosphère témoigne d'une ambiance empreinte d'humanité, où la compassion et la gentillesse sont palpables, créant une chaîne de bienveillance propice à la réussite de la collecte. La reconnaissance envers l'équipe exceptionnelle qui orchestre ces événements est également une composante essentielle de son discours, soulignant l'importance du travail d'équipe. Pour ceux qui souhaitent encore contribuer à cette cause vitale, les possibilités de faire un don restent multiples et accessibles. Il est ainsi possible d'envoyer un SMS au numéro 8000 en précisant son numéro de compte suivi du montant souhaité. De plus, un numéro vert, le 0800 98 800, est à la disposition des généreux donateurs. Sur cette ligne téléphonique, des bénévoles dévoués enregistrent avec soin toutes les promesses de dons tout au long de la soirée, assurant ainsi une gestion rigoureuse et personnalisée des contributions. Enfin, pour ceux qui préfèrent la simplicité et la rapidité, les dons peuvent être effectués en ligne, en se rendant directement sur le site officiel du Télévie. Chaque geste compte et participe à l'avancement de la recherche pour offrir un avenir meilleur aux patients. La synergie entre l'aura médiatique de Lara Fabian, la portée symbolique de sa robe associée aux Jeux Olympiques, et l'engagement indéfectible du Télévie a créé un moment de générosité collective d'une ampleur remarquable. La chanteuse, marraine emblématique, a su incarner l'espoir et la détermination, transmettant un message puissant d'unité et de solidarité. Son discours, empreint d'émotion et de gratitude, a renforcé le lien entre les artistes, les donateurs et la cause soutenue. Le succès de cette vente aux enchères illustre la capacité du Télévie à mobiliser les cœurs et les esprits, prouvant que même dans les moments les plus difficiles, la lumière de l'espoir et la force de la générosité peuvent illuminer le chemin vers la guérison. L'héritage de cette soirée restera gravé dans les mémoires comme un témoignage éclatant de la puissance de l'engagement humain au service du bien commun, et de la manière dont des actions symboliques peuvent se transformer en un soutien concret et vital pour la recherche médicale





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