Lara Fabian, Marraine du Télévie 2026, Lance la Grande Soirée d'Espoir depuis Liège Expo

La chanteuse internationale Lara Fabian, marraine de l'édition 2026 du Télévie, a inauguré la grande soirée de collecte de fonds depuis Liège Expo, délivrant un message poignant de gratitude et d'engagement. La mobilisation nationale est lancée pour soutenir la recherche contre le cancer.

Liège s'est parée de ses plus belles couleurs de solidarité ce week-end alors que la marraine de l'édition 2026 du Télévie , la voix mondialement reconnue Lara Fabian , donnait le coup d'envoi de la grande soirée de collecte de fonds. C'est depuis le prestigieux site de Liège Expo que l'artiste a partagé avec le public un message empreint d'émotion, soulignant l'importance capitale de cette cause qui résonne profondément en elle.

« C’est un grand bonheur, et un grand honneur d’être ici ce soir, ce sera un message d’amour et d’infinie gratitude pour montrer que l’on peut faire la différence ce week-end », a déclaré Lara Fabian, sa voix vibrante portant l'espoir de milliers de spectateurs et de donateurs potentiels. Sa présence symbolise l'engagement indéfectible envers le Télévie, une initiative qui mobilise depuis des décennies pour financer la recherche sur le cancer et soutenir les personnes atteintes ainsi que leurs familles. L'engagement de Lara Fabian ne se limite pas à sa participation exceptionnelle en tant que marraine. La chanteuse a longuement expliqué les raisons profondes qui motivent sa présence et son soutien indéfectible. Elle a mis l'accent sur la notion de responsabilité collective et de compassion. « Donner au suivant devrait être notre première nature », a-t-elle affirmé avec conviction. « Quand on a la chance d’être en bonne santé, et de pouvoir courir pour les autres, j’ai l’impression qu’on doit courir plus vite pour les autres. » Cette philosophie de vie, où l'altruisme et la solidarité priment, est le moteur qui l'a poussée à endosser ce rôle crucial pour le Télévie. Elle incarne ainsi l'esprit de partage et de générosité qui anime cette opération, rappelant à chacun que le soutien, même le plus modeste, peut avoir un impact considérable dans la lutte contre une maladie dévastatrice. La soirée a été marquée par une énergie positive palpable, unissant les cœurs et les volontés dans un objectif commun : faire reculer le cancer. Après ce discours inspirant, l'ambiance est montée d'un cran lorsque Lara Fabian, accompagnée de deux figures familières du petit écran, Sandrine Corman et Loïc Van Impe, a procédé au compte à rebours tant attendu. Ce geste symbolique a marqué le lancement officiel du compteur du Télévie 2026, une véritable course contre la montre pour atteindre les objectifs de dons fixés. Ce compteur, dont la progression sera suivie avec attention par tous les citoyens, restera actif jusqu'à la clôture de la grande soirée du Télévie samedi soir. La mobilisation est donc pleinement lancée, invitant chacun à contribuer à cette noble cause. Plusieurs moyens sont mis à disposition du public pour faire un don et ainsi soutenir la recherche. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site officiel du Télévie pour effectuer votre contribution en ligne, un geste simple qui peut faire une différence significative. Alternativement, pour ceux qui préfèrent une interaction directe, il est possible d'appeler le numéro gratuit dédié au Télévie : le 0800 98 800. Chaque appel, chaque don, est une lueur d'espoir supplémentaire pour les patients et leurs familles, un pas de plus vers la victoire contre le cancer. Liège Expo s'est transformée en un épicentre de générosité, reflétant la force du tissu associatif belge et la capacité des citoyens à se rassembler pour des causes qui touchent le cœur de la nation





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