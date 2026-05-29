Latest News from the Legal Field

The article discusses the political success of the PTB-PVDA party, the growth of an extreme-left party across the country, and the reasons behind their rise. It also mentions the expansion of energy support for industries, the challenges in pension planning, and the upcoming budget discussions.

Volg hier het meest recente nieuws uit de Wetstraat. We geven een zekere politieke spirit aan mensen die dat niet meer hadden. We geven hoop, verklaart partijvoorzitter Raoul Hedebouw het succes van zijn PTB-PVDA .

Uit de politieke peiling van De Stemming blijkt dat de uiterst-linkse partij de grootste politieke stijger is in alle regio's in ons land. Vooral in Brussel en Wallonië gaat de partij er flink op vooruit. Hedebouw dook zelf ook in de studie en stelt vast: Wij halen vooral stemmen bij blanco kiezers, zegt hij in De Afspraak Op Vrijdag. Al ziet professor Stefaan Walgrave (UA), die het onderzoek mee heeft geleid, nog andere verklaringen.

Uit De Stemming blijkt dat het pessimisme in de maatschappij toeneemt en vooral radicale partijen capteren dat ongenoegen. Door de afwezigheid van uiterst rechts in Wallonië en Brussel belanden ontevreden kiezers daardoor al snel bij uiterst links. Hedebouw begrijpt die redenering, maar maakt zich sterk dat ook de politieke standpunten van zijn partij kiezers overtuigen. Er is veel verzet tegen de Waalse en Franstalige gemeenschapspolitiek.

Daar wordt niet vaak over gesproken in Vlaanderen. We voeren bijvoorbeeld al anderhalf jaar strijd tegen de stijging van het inschrijvingsgeld - van 400 naar 1.200 euro - in het Franstalig hoger onderwijs. Dat zijn partij het goed doet in Vlaanderen verrast hem ook niet. De steun voor het sociaal protest was in Brussel en Wallonië al hoog, maar ook in Vlaanderen stijgt die steun.

Wij weten dat we heel veel werk hebben. Het vertrouwen terugwinnen van de kiezer gaat tijd vragen. Zo reageert Anders-voorzitter Frédéric De Gucht. Die toont dat er nog geen kentering is ingezet.

Zijn partij gaat achteruit ten opzichte van de verkiezingen van 2024. Volgens De Gucht focust de partij zich op de lange termijn. De Vlaamse regering breidt de energiesteun voor de industrie uit. Ze heeft vorige week een princiepsakkoord gesloten over hoe ze de federale middelen ter ondersteuning van bedrijven in energie-intensieve sectoren gaat inzetten.

Voorwaarde is wel dat de bedrijven die de steun ontvangen een deel herinvesteren in bijvoorbeeld energie-efficiëntie of de productie van hernieuwbare energie. Het proefballonnetje van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez om de begrotingsbesprekingen in een soort conclaaf om te vormen, mét de partijvoorzitters erbij, valt op een koude steen bij minister van Begroting Vincent Van Peteghem (CD&V). Iedereen heeft zijn rol in het politieke bestel. De rol van de regering is een begroting opmaken, en daar gaan we nu aan beginnen.

Ik denk dat we allemaal weten dat we voor zeer zware budgettaire inspanningen staan, aldus de minister. Een belangrijk moment is volgens hem 6 juli, als er een nieuw rapport van het Monitoringcomité komt. Dan zullen we de correcte omvang kennen van de inspanning die we minimaal moeten doen. Veel mensen zullen nu met vragen zitten over hun pensioen.

Giselda Curvers van de Pensioendienst benadrukt dat de Pensioenlijn voor hen klaarstaat. Maar we raden vooral mensen die dicht bij hun pensioen staan en vragen hebben aan om naar de Pensioenlijn te bellen. Mensen die iets verder van hun pensioen staan, zijn best even geduldig en kunnen kijken op de website, zodat die website kan worden aangepast aan de nieuwe regels. Voor de pensioendatum zal dat dit najaar zijn.

Maar vanaf 8 juni komt er wel een nieuwe pagina met informatie waarop de Pensioendienst wel al een antwoord heeft, onder meer met een werkteller rond de malusvoorwaarden





