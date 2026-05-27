Laura Smet sortira une chanson en hommage à sa mère Nathalie Baye avec The Penelopes

Laura Smet sortira vendredi une chanson en hommage à sa mère Nathalie Baye, décédée le 17 avril, en collaboration avec le groupe The Penelopes. Le titre, enregistré avant le décès de l'actrice, a pris une résonance particulière après les événements récents, selon les artistes.

Laura Smet sortira vendredi une chanson en anglais intitulée ' Nothing Lasts ' en hommage à sa mère Nathalie Baye , en collaboration avec le groupe The Penelopes .

Le titre, enregistré avant le décès de l'actrice le 17 avril, a pris une résonance particulière après les événements récents, selon les artistes. Laura Smet va sortir vendredi une chanson en hommage à sa mère Nathalie Baye, décédée le 17 avril, un titre en anglais enregistré avec le groupe The Penelopes, ont-ils annoncé mercredi sur leurs réseaux sociaux.

'Nothing Lasts' parle de ce qui passe, de ce qu'on tente de retenir, des liens invisibles, des moments manqués, et de cette fragilité étrange des choses et des êtres, expliquent The Penelopes et la fille de Nathalie Baye dans un texte commun. La chanson a été enregistrée avant le décès de l'actrice. Laura Smet est née de la liaison de plusieurs années entre Nathalie Baye et Johnny Hallyday.

Les artistes soulignent que ce n'était pas la chanson que nous devions sortir maintenant. Depuis plusieurs semaines, nous préparions une autre sortie, avec une autre énergie, un autre mouvement. Et puis, avec le temps et les événements récents, cette chanson a commencé à résonner autrement pour nous trois. Nous avons donc choisi de partager cette chanson aujourd'hui, simplement.

(... ) Nous l'avions écrite et enregistrée bien avant, sans imaginer qu'elle prendrait un jour ce sens-là. Mais parfois, certaines chansons changent avec la vie. Elles deviennent autre chose.

Un espace de mémoire. Une façon d'accompagner un moment que les mots seuls n'arrivent pas toujours à saisir





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