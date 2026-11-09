Laurens Vanthoor rejoint McLaren WEC en 2027 avec l'accord de Porsche

Le champion laurens vanthoor intègre l'équipe mclaren pour le championnat wec 2027. Un transfert historique obtenu après négociation avec son employeur actuel porsche.

Le pilote automobile belge Laurens Vanthoor a officialisé son transfert vers le programme McLaren Hypercar Team pour le championnat du monde d'endurance (WEC) à compter de la saison 2027. Cette décision majeure marque la fin de son implication exclusive avec le constructeur allemand Porsche et l'une de ses équipes partenaires, Porsche Penske Motorsport. Vanthoor ambitionne de concrétiser son rêve de victoire aux 24 Heures du Mans en rejoignant le constructeur britannique, alors que Porsche a annoncé ne pas envisager de retour en WEC avant l'année 2030.

Négociations complexes pour une libération anticipée

Lauren Vanthoor a dû obtenir l'accord explicite de Porsche pour résilier ses engagements anticipés. Bien que son contrat en cours avec le constructeur allemand soit théoriquement valide jusqu'à la fin de l'année 2027, les deux parties ont réussi à trouver un terrain d'entente. Vanthoor a souligné que la persuasion fut nécessaire, rappelant que sa volonté de gagner Le Mans primait sur sa loyauté institutionnelle envers Porsche. Il a tenu à remercier publiquement Porsche pour leur compréhension et leur soutien professionnel dans ce processus délicat.

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Une transition guidée par le respect professionnel

Le pilote limbourgeois a insisté sur la confidentialité entourant ces négociations. Il affirme ne partager aucune information confidentielle avec l'une ou l'autre des parties, considérant cette discrétion comme une forme de respect essentiel. Cette approche vise à préserver les relations professionnelles avec les deux constructeurs. Il explique que cette intégrité est une garantie pour ses employeurs : si elle est respectée avec Porsche, elle le sera aussi envers McLaren, et inversement. Cette éthique lui a permis de traverser cette période de transition sans conflit ouvert.

McLaren renforce son effectif avec des pilotes de prestige

Le programme McLaren Hypercar Team s'appuie sur une stratégie de recrutement ambitieuse pour consolider sa présence en endurance. L'ancien champion du monde de Formule 1 Lando Norris a déjà participé à des séances d'essais avec l'équipe lors d'une journée de tests à Portimao en septembre dernier. Cette présence d'un pilote de haut niveau souligne l'importance stratégique que McLaren accorde à ce nouveau projet automobile. Vanthoor rejoint donc une structure qui attire les meilleurs talents de la discipline grâce à son héritage sportif et ses infrastructures d'exception au McLaren Technology Centre de Woking.

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Une saison 2026 marquée par la frustration pour Porsche

Avant son départ définitif, Laurens Vanthoor a terminé la saison dernière avec Porsche Penske Motorsport dans des conditions difficiles. L'équipe avait dominé les précédentes éditions des 24 Heures de Daytona et de l'IMSA, mais la régularité s'est faite plus rare en 2026. Malgré quelques erreurs en piste et un manque d'outils compétitifs pour remporter le championnat, l'équipe a su terminer avec une victoire significative à la course Petit Le Mans. Cette victoire comblait un vide dans le palmarès de Vanthoor et du constructeur, offrant une note positive à une saison globalement décevante.

Objectifs futurs entre WEC et engagements multisupports

La saison 2027 marquera le début de cette nouvelle aventure pour Vanthoor au volant d'une voiture McLaren. Le championnat du monde d'endurance présente une concurrence féroce avec des acteurs établis comme Toyota, Ferrari, BMW et Cadillac, tous disposant de budgets et d'expériences considérables. McLaren, qui compte une seule victoire historique aux 24 Heures du Mans en 1995, doit prendre le temps de s'installer au sommet. La priorité absolue pour 2027 reste le WEC, mais des discussions sont en cours pour définir les modalités d'une participation simultanée aux courses d'endurance de l'IMSA avec Porsche, potentiellement sur des voitures de catégorie GT3.