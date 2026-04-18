Le Bayern Munich à l'aube d'un nouveau titre historique, Dortmund trébuche à nouveau

À la mi-avril, le Bayern Munich est sur le point de décrocher son 35ème titre de champion d'Allemagne, une domination quasi assurée grâce à la nouvelle contre-performance du Borussia Dortmund. Les Bavarois peuvent officiellement sceller leur victoire dès dimanche face à Stuttgart, tandis que Dortmund laisse échapper des points précieux dans la course au titre.

L'Allemagne de football, terre de tradition et de rigueur, vit une nouvelle fois un scénario qui semble se répéter à l'infini : à la fin, c'est (très souvent) le Bayern Munich qui lève le trophée. Cette saison ne fait pas exception à la règle, et alors que nous ne sommes qu'à la mi-avril, les Bavarois ont la perspective concrète de célébrer leur 35ème titre de champion d'Allemagne dès dimanche après-midi.

La rencontre décisive les opposera au VfB Stuttgart, et si la victoire est au rendez-vous, le champagne pourra couler à flots dans le vestiaire bavarois. Il est fort probable que lors des discours de célébration, les joueurs et le staff du Bayern n'oublient pas de mentionner le rôle, certes involontaire mais ô combien précieux, joué par leurs rivaux historiques, le Borussia Dortmund. Les Marsupiaux, comme souvent, ont offert une passe décisive capitale aux Munichois, permettant à ces derniers d'aborder leur propre match de titre avec un avantage considérable. En effet, le Borussia Dortmund, en déplacement sur la pelouse du modeste mais coriace TSG Hoffenheim, a connu une nouvelle déconvenue majeure. Les hommes de Edin Terzić ont concédé leur deuxième revers consécutif en Bundesliga, un résultat qui hypothèque sérieusement leurs dernières chances de contester le titre au Bayern. Le score final de 2 à 1 en faveur d'Hoffenheim est d'autant plus frustrant pour le BVB qu'ils avaient réussi à revenir dans le match. Ils avaient pourtant fait le plus dur en égalisant dans les dernières minutes du temps réglementaire grâce à une réalisation de Serhou Guirassy, figure de proue de l'attaque de Stuttgart, mais qui a ici joué un rôle de bourreau pour son futur club. Jusqu'à cet instant, le Borussia était mené au score depuis près de quarante minutes, suite à un penalty transformé par Andrej Kramarić, l'attaquant croate d'Hoffenheim. Ce penalty, accordé pour une faute dans la surface, avait donné l'avantage aux locaux. C'est dans cette phase de retournement de situation, où l'on pouvait penser que Dortmund avait retrouvé l'énergie nécessaire pour aller chercher la victoire, que le scénario a basculé de manière cruelle. Les joueurs du Borussia Dortmund, peut-être trop sûrs d'eux après avoir égalisé dans le temps additionnel et se voyant déjà prétendants, ont relâché leur concentration. Cette déconcentration fatale s'est matérialisée par un deuxième penalty accordé à Hoffenheim, dans des circonstances qui ont sans doute accentué la frustration des joueurs du BVB. C'est encore Andrej Kramarić qui s'est présenté face au but et qui, d'une seconde transformation réussie, a donné la victoire à son équipe dans l'ultime seconde du match, à la 98e minute. Ce deuxième but, encaissé à un moment aussi tardif, est un coup de poignard dans le dos pour Dortmund et offre une opportunité en or au Bayern Munich. Ce faux pas du Borussia Dortmund permet donc au club bavarois d'envisager sereinement la possibilité d'acter un nouveau sacre de champion d'Allemagne dès dimanche. La première des quatre balles de titre à leur disposition sera jouée contre Stuttgart. Une victoire, et la domination bavaroise se confirmera une fois de plus, gravant une nouvelle page de l'histoire du football allemand, sous le regard, sans doute résigné, de leurs principaux concurrents





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