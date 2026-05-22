Le Bayern Munich est prêt à affronter le Stuttgart en finale de la Coupe d'Allemagne, une occasion de remporter un autre trophée cette saison après avoir gagné le championnat. Vincent Kompany, le capitaine de l'équipe, est motivé pour ce match et ne pense qu'à une chose : gagner.

Le Bayern Munich se prépare pour la finale de la Coupe d'Allemagne, une occasion de remporter un autre trophée cette saison après avoir gagné le championnat.

Vincent Kompany, le capitaine de l'équipe, est motivé pour ce match et ne pense qu'à une chose : gagner. Il sait l'importance de ce trophée et a participé à d'autres finales, dont la FA Cup, qu'il a remportée avec son équipe. Le Bayern Munich a une grande considération pour cette coupe et veut la ramener à Munich.

La finale aura lieu ce samedi en fin de soirée et le monde entier regardera pour savoir si l'équipe allemande parviendra à remporter un autre trophée cette saison





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