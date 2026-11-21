À Saint-Servais, Croisade Pauvreté utilise le réemploi pour le logement, tandis que Télé Accueil recrute pour le 107. Cette analyse explore l'impact concret du volontariat en Wallonie sur l'inclusion.

À Saint-Servais, dans la capitale wallonne, l'asbl Croisade Pauvreté mène une action concrète de stockage et de vente de matériaux de construction de réemploi. Cette structure, dirigée par Oriane Keulen, vise directement à lutter contre le mal-logement en évitant le gaspillage. L'organisation récupère des surstocks de menuisiers et réalise de la déconstruction sélective sur les chantiers pour préserver des matériaux encore en bon état. Cette initiative permet également aux petits entrepreneurs d'orienter leurs clients vers des châssis à moindre coût lorsqu'ils manquent de budget pour du neuf.

Une équipe de cinq bénévoles aux compétences variées

L'asbl fonctionne grâce à une équipe très réduite composée de seulement cinq bénévoles. Parmi eux, deux membres ont une moyenne d'âge de 85 ans et assurent les permanences pour aider le public à s'y retrouver dans le stock. Les autres bénévoles, plus jeunes, possèdent une expérience dans le secteur du bâtiment et sont chargés des missions de déconstruction sur les chantiers. Cette diversité d'âges et de savoir-faire permet de couvrir l'ensemble des besoins opérationnels de l'association sans recourir à du personnel salarié.

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Le bénévolat : un engagement qui enrichit les participants

Milena Chantraine, la présidente de l'asbl, explique que le bénévolat implique en moyenne quatre heures par semaine de don de temps. Selon les données nationales, environ 256 000 personnes s'impliquent bénévolement, représentant plus de 140 millions d'heures données par an. Pour les volontaires, cette implication offre une occasion d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer du monde et de se sentir moins seul. Cela apporte de nombreux bienfaits personnels tout en servant la communauté, comme le souligne l'engagement au service de la personne.

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Télé Accueil recrute massivement pour le numéro 107

Parallèlement, l'asbl Télé Accueil garantit une écoute téléphonique 24 heures sur 24 au numéro 107. L'organisation recherche continuellement de nouveaux bénévoles pour assurer les relèves, car le recrutement actuel de 50 à 60 agents en ligne et 350 bénévoles en Belgique au total reste insuffisant pour couvrir l'activité. Ce numéro permet aux personnes en difficulté d'appeler de manière anonyme, quel que soit leur type de préoccupation. L'organisation encourage également le bénévolat à distance via l'internet pour les personnes ne disposant pas de temps pour se déplacer.

Formation stricte et supervision pour les nouveaux volontaires

Avant de décrocher le combiné du 107 en solo, les aspirants bénévoles doivent suivre 20 heures de formation à l'écoute et effectuer un stage d'accompagnement. Cette rigueur est nécessaire car le métier requiert un attrait pour l'autre et une volonté réelle d'aider. Pour éviter l'isolement et la charge mentale, les bénévoles sont encadrés via des supervisions régulières. Parmi les profils rencontrés figurent un enseignant bientôt à la retraite souhaitant aider les jeunes et une personne porteuse de handicap souhaitant rester active.