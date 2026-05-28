Le bergbeklimmer américain Tyler Andrews bat le record du temps de la montée de l'Everest

Le bergbeklimmer américain Tyler Andrews a battu le record du temps de la montée de l'Everest en 9 heures et 55 minutes. Il a bénéficié de l'aide de deux guides pour atteindre le sommet de la plus haute montagne du monde.

Le bergbeklimmer américain Tyler Andrews a battu le record du temps de la montée de l' Everest (avec oxygène). Il a parcouru la route du camp de base à la sommet en 9 heures et 55 minutes, selon son équipe.

Le précédent record daté de 2003 était détenu par un Népalais qui avait mis une heure de plus pour atteindre la sommet. Le 36 ans Tyler Andrews a commencé son ascension hier vers 19 heures en heure locale depuis le camp de base à 5 364 mètres d'altitude. Après une dizaine d'heures, il a atteint le sommet de l'Everest, à 8 848 mètres d'altitude.

Au cours de sa montée, il a bénéficié de l'aide de deux guides qui lui ont fourni oxygène, eau et nourriture. Le record est désormais enregistré à son nom. Le précédent record reconnu était détenu par le Népalais Lhakpa Gelu Sherpa, qui avait mis 10 heures et 56 minutes pour atteindre le sommet en 2003. Andrews est également un coureur ultradistance et a déjà tenté de battre plusieurs records de vitesse sur l'Everest.

Il avait notamment tenté de battre le record sans oxygène, mais il a dû l'abandonner. Ce record est toujours enregistré à 22 heures et 29 minutes. Depuis le début de la saison de l'alpinisme le 13 mai, plus de 950 personnes ont atteint le sommet de la plus haute montagne du monde. Il s'agit du plus grand nombre de personnes à atteindre le sommet de l'Everest en une seule saison.

Cinq alpinistes ont également trouvé la mort sur les flancs de l'Everest cette année. Google a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de choisir les sources qu'ils veulent voir en premier lors d'une recherche. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de ne pas manquer les dernières informations de VRT NWS





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