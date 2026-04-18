Le BIFFF couronne ses lauréats : une édition record célèbre le cinéma fantastique

Le Festival International du Film Fantastique de Bruxelles (BIFFF) a dévoilé ses lauréats, récompensant une sélection éclectique de films de genre. L'édition 2024 bat des records d'affluence avec plus de 60 000 spectateurs.

Le rideau est tombé sur la 42ème édition du Festival International du Film Fantastique de Bruxelles ( BIFFF ), une célébration vibrante du cinéma de genre qui a une fois de plus captivé les amateurs de frissons et d'imagination. Les Corbeaux d'Argent, trophées tant convoités du festival, ont trouvé leur place entre les mains de talents internationaux.

C'est le film sud-coréen Tristes Tropiques, signé Hoon-jung Park, qui a été distingué, partageant cette récompense suprême avec le cinéaste canadien Matt Johnson pour son œuvre Nirvanna The Band The Show The Movie. Ces deux films, par leur audace et leur singularité, ont su marquer les esprits et convaincre le jury.

La compétition européenne a quant à elle vu le triomphe de Nightborn, une coproduction entre la Finlande, la Lituanie, la France et le Royaume-Uni, réalisée par Hanna Bergholm. Ce film a su séduire par son atmosphère et sa narration, s'imposant ainsi comme le favori de cette catégorie.

Le cinéma britannique était également représenté avec une Mention Spéciale décernée à Pinocchio Unstrung, œuvre de Rhys Frake-Waterfield, témoignant de la vitalité de la production outre-Manche dans le domaine du fantastique.

Le palmarès s'est enrichi d'autres distinctions importantes, reflétant la diversité des genres et des origines des films présentés. Le Prix du Public, reflet des préférences des festivaliers, a récompensé You Are the Film du réalisateur japonais Makoto Ueda, une œuvre qui a manifestement su toucher une corde sensible chez les spectateurs.

Le Prix des Critiques, attribué par la presse spécialisée, est revenu à Yesterday Island de l'Australien Sam Voutas, soulignant ainsi la qualité cinématographique reconnue par les professionnels du secteur.

La compétition Emerging, dédiée aux nouveaux talents, a mis en lumière Marãma de Taratoa Steppard, originaire de Nouvelle-Zélande, prouvant que la relève du cinéma fantastique est assurée. Une Mention Spéciale dans cette même catégorie a été décernée à Mum, I’m Alien Pregnant de Thunderlips, également pour la Nouvelle-Zélande, marquant la présence remarquée de ce pays sur la scène internationale du genre.

L'ouverture de cette édition avait été confiée à Ready or Not : Here I Come 2, un film de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, qui a donné le ton d'une semaine riche en découvertes. Plusieurs avant-premières mondiales ont également tenu en haleine le public, parmi lesquelles Corporate Retreat d’Aaron Fisher et Friday the 69th d’Alex Montilla, confirmant le statut du BIFFF comme plateforme majeure pour la diffusion de nouveautés.

Les organisateurs de l'événement se sont réjouis de cette édition, la qualifiant de confirmation de la richesse et de la diversité du cinéma fantastique, et soulignant la mise en lumière de talents aussi bien émergents que confirmés. Cette édition a surtout été marquée par un succès d'affluence sans précédent, franchissant allègrement la barre des 60 000 spectateurs.

Cette performance remarquable représente une hausse significative de 30%, soit 12 000 personnes de plus que lors de la précédente édition, témoignant de l'attrait croissant du BIFFF et de son rôle incontournable dans le paysage cinématographique belge et européen. La fréquentation record de cette année confirme la popularité indéfectible du cinéma fantastique et la capacité du BIFFF à attirer un public large et passionné, désireux de découvrir les dernières innovations et les classiques revisités du genre.

La programmation, toujours aussi audacieuse et éclectique, a su satisfaire les attentes des cinéphiles les plus exigeants, proposant une exploration approfondie des thèmes qui animent le genre, de l'horreur psychologique aux récits de science-fiction les plus audacieux, en passant par les contes fantastiques les plus enchanteurs. L'espace d'échange et de rencontre, favorisé par l'atmosphère conviviale du festival, a également joué un rôle crucial dans son succès, permettant aux réalisateurs, aux acteurs et au public de partager leurs passions et leurs expériences.

Les organisateurs ont d'ores et déjà annoncé leur intention de continuer sur cette lancée, avec la promesse d'une prochaine édition encore plus ambitieuse et surprenante, pour le plus grand plaisir des amateurs de cinéma fantastique du monde entier. Le BIFFF s'affirme ainsi comme un rendez-vous incontournable, une véritable institution qui célèbre et promeut l'art de raconter des histoires qui défient notre réalité et stimulent notre imagination.

Cette année a définitivement scellé sa position de pilier dans le calendrier des festivals de cinéma, prouvant que le fantastique n'a jamais autant la cote auprès d'un public avide de sensations fortes et de rêves éveillés. La diversité des origines des films récompensés, de la Corée du Sud au Canada, en passant par la Finlande, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon, témoigne de la portée véritablement globale du festival et de son engagement à présenter le meilleur du cinéma fantastique, peu importe sa provenance géographique.

Cela confirme également l'universalité des thèmes explorés par le genre, qui transcendent les frontières culturelles et linguistiques pour toucher des cordes sensibles communes à tous les spectateurs. Le succès de cette édition est donc une excellente nouvelle pour le cinéma fantastique dans son ensemble, offrant une plateforme essentielle pour les créateurs et un événement culturel majeur pour le public.

La hausse de 30% de l'affluence n'est pas anodine ; elle signale un intérêt renouvelé et croissant pour ce type de cinéma, qui continue d'innover et de proposer des perspectives fascinantes sur notre monde et au-delà. Le BIFFF, par son engagement envers la qualité et la diversité, joue un rôle crucial dans cette évolution, en attirant l'attention sur des films qui pourraient autrement passer inaperçus. Les organisateurs peuvent légitimement être fiers de cette réussite, qui valide des années d'efforts et de passion pour le cinéma fantastique.

L'engouement suscité par cette édition est une véritable validation de la pertinence et de l'attrait durable du genre, et un signe encourageant pour les futures éditions du festival et pour l'avenir du cinéma fantastique à l'échelle mondiale





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