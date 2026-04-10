Le film biographique sur Michael Jackson fait sa première mondiale, mais omet de traiter les accusations d'abus sexuels sur mineurs, suscitant des critiques sur l'éthique de la production.

Le biopic 'Michael' fait sa première, mais évite toute mention des accusations d' abus sexuels sur mineurs. C'est le constat amer dressé par le journaliste cinéma tographique Lieven Trio, qui qualifie cette omission d'«éthiquement très douteuse». La première mondiale du film sur Michael Jackson a lieu ce soir à Berlin, et l'absence de toute référence aux allégations de maltraitance infantile soulève de vives interrogations.

L'équipe du film a choisi de ne pas aborder ce sujet épineux, suscitant ainsi un débat sur l'éthique de la représentation et la responsabilité des créateurs face à des sujets sensibles et controversés, particulièrement pour un artiste de cette envergure. Cela pose également la question de l'hagiographie et de la volonté de préserver une image idéalisée. L'histoire telle qu'elle est contée dans le film semble effacer les aspects sombres et les zones d'ombre de la vie de la star, privilégiant une vision édulcorée et potentiellement trompeuse. \Au départ, le script original de 'Michael' contenait des allusions aux accusations d'abus, selon Lieven Trio, invité de l'émission De Wereld Vandaag sur Radio 1. Il était prévu que la fin du film évoque Jordan Chandler, l'un des jeunes garçons qui avait accusé Michael Jackson. Cependant, ce personnage était dépeint comme un menteur, les accusations étant présentées comme une tentative d'extorsion de la part des parents de Chandler. Cette approche visait à discréditer l'ensemble des accusations et à présenter Michael Jackson comme une victime. Toutefois, les héritiers et leurs avocats ont apparemment négligé un détail important: une transaction avait été conclue avec la famille Chandler, pour un montant d'environ 15 millions de dollars, et comportait une clause interdisant l'apparition de Chandler dans un film. Ce revirement scénaristique, qui a entraîné des coûts supplémentaires d'environ 15 millions de dollars, illustre les défis et les contraintes liés à la représentation de personnages controversés et à la gestion de l'héritage d'une célébrité. La somme totale des coûts du film est ainsi estimée à 170 millions de dollars. \Malgré les critiques, les experts prévoient le succès commercial du film, estimant qu'il pourrait rapporter plus d'un milliard de dollars. Les producteurs et les héritiers, qui financent le projet, semblent prêts à faire face à ces coûts importants. Le succès de la comédie musicale 'MJ' sur Broadway, qui avait également ignoré les accusations d'abus sexuels, semble confirmer cette tendance. Cette comédie musicale a engrangé plus de 300 millions de dollars à travers le monde. Lieven Trio observe que, malgré la controverse, une grande partie du public semble ne pas être perturbée par la prise de position du film. Il qualifie la démarche de tentative de maintien d'une image idéalisée de Michael Jackson, une approche qui le met mal à l'aise, tout en reconnaissant son affection pour la musique de l'artiste. Il souligne également que le fait de nier ou d'ignorer complètement la complexité et les aspects sombres de la vie de Michael Jackson est non seulement inintéressant, mais également ethiquement discutable. Le film sortira en salles en Belgique le 24 avril. Trio admet qu'il se sentira obligé d'aller le voir, mais qu'il appréhende cette expérience, considérant l'approche choisie comme une omission préjudiciable à la vérité et à la mémoire des victimes





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